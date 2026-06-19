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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş GAİN'i 77-75 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve 2025-26 sezonu şampiyonu oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Hüseyin Çelik

Beşiktaş GAİN: Dotson 15, Anthony Brown 6, Yiğit Arslan 19, Vitto Brown 10, Sertaç Şanlı 9, Berk Uğurlu 4, Morgan 1, Thomas 11

Fenerbahçe Beko: Hall 10, Horton-Tucker 10, Tarık Biberovic 17, Melli 4, Birch 3, James Metecan Birsen, Baldwin 21, de Colo, Onuralp Bitim, Jantunen 12, Melih Mahmutoğlu

1. Periyot: 20-16

Devre: 45-40

3. Periyot: 60-56

Beş faulle çıkanlar: 30.29 Morgan ( Beşiktaş GAİN), 39.18 Jantunen ( Fenerbahçe Beko)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş GAİN'i 77-75 yendi.

Bu sonuçla seriyi 3-1 kazanan Fenerbahçe Beko, şampiyonluğa ulaştı.

Derbinin ilk iki dakikasında taraflar skor üretemedi. İki takım da rakibine kolay basket şansı vermezken Beşiktaş GAİN, Sertaç Şanlı'nın dış atış isabetiyle 5. dakikayı 8-6 önde geçti. Takımlar bu çeyrekte üst üste dış atış isabetleri buldu. Fenerbahçe Beko karşısında hücumda topu iyi paylaşan siyah-beyazlılar, 9. dakikayı 20-13, birinci periyodu da 20-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Jantunen ve Baldwin'in basketleriyle giren Fenerbahçe, 11. dakika biterken eşitliği (20-20) yakaladı. Bu periyotta oyun, düşük tempoda devam etti. Hücumlarda üst üste isabet bulamayan sarı-lacivertliler karşısında Yiğit Arslan ile üç sayılık basket kaydeden Beşiktaş, 16. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 34-24. Farkı bir ara 11 sayıya (43-32) çıkaran siyah-beyazlılar, devreye 45-40 üstün girdi.

Serinin üçüncü maçına oranla savunmada ve ribauntlarda daha etkili oyun sergileyen Beşiktaş, 22. dakikada farkı yeniden 11 sayıya yükseltti: 51-40. Arka arkaya hücumlardan skor üretemeyen Beşiktaş önünde 9-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe, 25. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 51-49. Taraftarının da desteğini arkasına alarak son bölümde Thomas ve Dotson ile potaya giden siyah-beyazlılar, final periyoduna 4 sayılık (60-56) avantajla gitti.

Beşiktaş GAİN, son çeyreğe Dotson'ın peş peşe üç sayılık basketlerle girdi: 66-58. Savunmada kritik anlarda rakibini durduran siyah-beyazlılar, Yiğit Arslan'ın üç sayılık basketiyle son 4 dakikaya 71-65 önde girdi. Horton-Tucker ile serbest atış çizgisinde hata yapmayan Fenerbahçe Beko, oyuncunun pota altından kaydettiği basketle de 3 dakika kala farkı yeniden 2'ye (71-69) düşürdü. Son dakika içinde Yiğit Arslan'ın kaptırdığı topun ardından sarı-lacivertli ekip, 4 saniye kala Tarık Biberovic ile üç sayılık basketle skoru değiştirdi ve öne geçti: 75-77. Beşiktaş GAİN, son hücumu sayıyla sonuçlandıramadı ve Fenerbahçe Beko mücadeleyi 77-75 kazanarak 2025-26 sezonu şampiyonu oldu.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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