Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka maçında yöneticiler arasında gerilim

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76'lık skorla yenmeyi başardı.

MAÇ SIRASINDA TARTIŞMA YAŞANDI

Karşılaşmaya maç sırasında yaşanan olaylar damga vurdu. Hakem kararlarını eleştiren Beşiktaş'ta tepkiler saha kenarında çoğaldı. Bu anlarda Beşiktaş yöneticisi Özkan Arseven ile Fenerbahçe'de basketboldan sorumlu yönetici SertaçKomsuoğlu arasında tartışma yaşanırken gerilim o anlarda arttı.

"BU HAKEM DÜDÜK ASACAK"

Maçın sonrasında Beşiktaş Kulübü Yönetici Özkan Arseven, maçın geneli hakkında sert açıklamalar yaptı. Hakem kararları hakkında konuşan Arseven, "Skandal hakem yönetimiyle Beşiktaş camiasına ne kadar düşman olduğunu gösteren hakem Yener Yılmaz artık haddini aşarak haksız yere 3 kez doğru 'challenge' görerek, sahadaki 3 hakemin görmeyerek kenardan bir hocanın yakalaması sonrası bahsettiğimiz hakem, hocamızı atmıştır. Oyuna direkt olumsuz katkısı olmuştur. TBF yetkilileriyle defalarca görüştük. Böyle kararlar veren hakemi, nasıl bu maçta görevlendiriliyor kulüp olarak bunu soruyoruz. TBF'nin artık Beşiktaş'ın haklarını yiyen bu tarz hakemlere müsamaha tanımamasını istiyoruz. Hakem Yener Yılmaz'ın düdük asmasını bekliyoruz." dedi.

"BİZİM TAKIMIMIZIN HAKKI YENDİ"

TBF'nin hakem skandallarına son vermesi gerektiğini belirten Arseven, "Tamamen bu takımın hakkı yenmiştir. Tamamen Beşiktaş'ın aleyhine çalınan düdüklerle haksız bir şekilde takımımız mağlup olmuştur. Biz sezon başından beri terimizin son damlasına kadar mücadele ediyor. Kollanmak değil adalet bekliyoruz. Adaletli maçlarda Beşiktaş'ın neler yapabileceğini hepimiz gördük. Bu akşam yaşamış olduğumuz hakem skandalına TBF'nin son vermesini bekliyoruz." sözlerini sarf etti.

"SERTAÇ KOMSUOĞLU HOLİGANİZM TARAFINDA"

Fenerbahçe'nin yönetici Sertaç Komsuoğlu'nu eleştiren Arseven, "Bugün tribünlerde nahoş olaylar yaşadık. Holiganların bize karşı saldırganlığı, küfürleri son bulmalı. Yöneticiler destek olmak yerine karşı gelmeli. Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Sertaç Komsuoğlu'nun tamamen holiganizm tarafında olarak, taraftarın yanında olduğunu düşünerek bize yapmış olduğu bu tarzı biz Beşiktaş olarak kabul etmiyoruz. Biz kendisini, ev sahibi olduğumuz maçlarda nasıl misafirperverlik olacağımızı ona göstereceğiz. Kesinlikle taraftarın küfrüne, holiganizmine karşıyız. Burada nahoş olaylar yaşadık. Kameralar çekmiştir. Fenerbahçe yöneticisine yakışmayacak tepki aldık, hakaretler yaşadık. Şahsım ve yönetici arkadaşlar adına Fenerbahçe'den özür bekliyoruz. Yaşananları gördük. Bundan sonraki maçlarda bu şekilde nahoş olaylar yaşamayız." ifadelerini kullandı.

"ADİL OLURLARSA HER MAÇI KAZANIRIZ"

Adalet istediğini belirten Özkan Arseven sözlerini şöyle noktaladı; "Hakem kararları böyle olmaz. Biz adalet istiyoruz. Adaletli olan her maçta Beşiktaş kazanmayı bilecektir. Buna inanıyoruz. Hakemler açıklanınca TBF'ye ve Hakem Kurulu ile görüştük. (Hakem Yener Yılmaz) diğer maçlarda olmayacak ama 1 maç bizim için çok önemli. Bugün kafa kafaya giden mücadelede bunu yaşadık. Bu ilk maç. Kupa için mücadele vereceğiz. Şampiyon olmak istiyoruz."