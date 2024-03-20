Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Joseph Bissang (Fransa), Luka Kardum (Hırvatistan)

Fenerbahçe Beko : Motley 9, Hayes-Davis 12, Pierre 3, Dorsey 4, Calathes 13, Wilbekin 18, Sertaç Şanlı 2, Tarık Biberoviç 12, Noua 2, Guduric 13, Papagiannis

Barcelona : Vesely 4, Kalinic 5, Satoransky 9, Laprovittola 11, Parker 4, da Silva 2, Brizuela 18, Rubio 8, Hernangomez 9, Abrines 4, Nnaji, Jokubaitis

1. Periyot: 23-11

Devre: 46-25

3. Periyot: 62-57

5 Faulle çıkan: Dk. 39.25 Laprovittola ( Barcelona )

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 30. hafta mücadelesinde evinde İspanya'nın Barcelona ekibini 88-74 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, mücadeleye Dorsey'in yakın mesafeden, Pierre'in de 3 sayı çizgisi dışından bulduğu basketlerle 5-0'lık seri yakalayarak başladı. Sarı-lacivertli takımda Calathes, ilk çeyrekte kaptığı topla THY Avrupa Ligi tarihinde 435 kezle en fazla top çalan oyuncu unvanını elde etti. Dorsey ve Guduric'in üst üste sayılarının ardından Barcelona molaya giderken, mola dönüşünde Hayes-Davis'in 3 sayılık basketiyle skor 19-6'ya geldi. Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 23-11 önde tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip 2. çeyreğe de hızlı başlayan taraf oldu. Wilbekin, Biberoviç ve Sertaç Şanlı'nın 2 sayılık basketlerinin ardından Wilbekin'in üçlük atışıyla 9-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, skoru da 32-11'e getirdi. Sarı-lacivertli takım, Calathes'in 3 sayılık basketiyle ilk 5 dakikalık bölümde farkı 25 sayıya yükseltti: 40-15. Kalan sürede iki ekip de savunmada daha etkili bir görüntü ortaya koyarken, Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 46-25'lik üstünlükle gitti.

İkinci devreye etkili başlayan ekip Barcelona oldu. İspanyol ekibi ilk bölümde 7-3'lük seriyle farkı 17 sayıya indirdi: 49-32. Çeyreğin ilk 6 dakikalık bölümünde pota altında üstünlük kuran Barcelona skoru 55-44'e getirdi. Kalan sürede Laprovittola 3 sayı çizgisi dışından bulduğu basketlerle farkı 5 sayıya indirdi: 62-57.

Müsabakanın son bölümüne Barcelona, Vesely'nin basketiyle başladı. Kalinic'in sportmenlik dışı faul yapmasıyla çizgiye gelen Wilbekin serbest atıştan 2 sayı bulurken, kenardan başlayan oyunda 3 sayılık basketle farkı 8 sayıya yükseltti: 67-59. Molanın ardından Fenerbahçe Beko dış atışlarda isabet yakalarken, Barcelona ise çembere giderek sayı üretti. Maçın bitimine 4 dakika kala sarı-lacivertli ekip farkı 15 sayıya çıkardı: 82-67. Kalan sürede iki ekip de karşılıklı sayılar üretirken, Fenerbahçe Beko parkeden 88-74'lük galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertli takım bu sonuçla 30. maçında 19. galibiyetini elde ederken, Barcelona ise 10. kez kaybetti.

Fenerbahçe Beko bir sonraki maçında 22 Mart Cuma günü deplasmanda EA7 Emporio Armani Milan'la karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

Fenerbahçe Beko Barcelona Basketbol İspanya Basketbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

21 Mart 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 21 Mart İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 21 Mart Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21 Mart 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21 Mart Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21 Mart İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 21 Mart Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 21 Mart Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 20-21 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 20-21 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title