Serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasında! Önce güldü sonra kendini tutamadı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, serbest bırakılmasının ardından kulüp binasında yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Saran, kendisini karşılayan kalabalık karşısında duygusal anlar yaşadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Çağlayan Adliyesi'nden ayrılarak Chobani Stadı'nda bulunan kulüp binasına geçti.

COŞKUYLA KARŞILANDI, DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Adliyeden toplu halde çıkan yönetim kurulu üyeleri, başkan Sadettin Saran'la kulüpte bir araya geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar da stat etrafında toplanarak Saran'a destek tezahüratları yaptı.

Sadettin Saran, kulüp binasında kendisini karşılayan kalabalığın ardından gözyaşlarını tutamadı. Saran, kulüp binasındaki merdivenleri çıktıktan sonra ağlayarak çalışma arkadaşlarına sarıldı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Vay be zengine adalette başka işliyor canım

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

aynen fatih terim e işlemiyor mesela

yanıt24
yanıt4
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

adalet bu olmasa gerek

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarırbmnv7rs97:

BİR KEZ DAHA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ DEĞİL ÜSTÜNLERİN HUKUKU ESAS ALINDI

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Saran bugünlerde uslu durur. Yılbaşı gecesi program yaparlar adli kontrol şartıyla serbest kalışını kutlarlar kuru sulu takılırlar.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah KOCA:

Gözaltı bitti, süreç devam ediyor. Adliyeden çıkış bir aklanma değil, hukukun işleyişidir. Taraftarın coşkusu anlaşılır ama adalet alkışla yazılmaz. Bugün duygular konuştu, yarın yine dosyalar konuşacak. Kulüpler büyük olabilir ama hukuk daha büyüktür. Sevinç tribünde, hesap yargıda görülür. Adalet gözyaşıyla değil, delille ölçülür.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

