Serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasında! Önce güldü sonra kendini tutamadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Çağlayan Adliyesi'nden ayrılarak Chobani Stadı'nda bulunan kulüp binasına geçti.

COŞKUYLA KARŞILANDI, DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Adliyeden toplu halde çıkan yönetim kurulu üyeleri, başkan Sadettin Saran'la kulüpte bir araya geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar da stat etrafında toplanarak Saran'a destek tezahüratları yaptı.

Sadettin Saran, kulüp binasında kendisini karşılayan kalabalığın ardından gözyaşlarını tutamadı. Saran, kulüp binasındaki merdivenleri çıktıktan sonra ağlayarak çalışma arkadaşlarına sarıldı.