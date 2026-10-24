Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bir daha divan kuruluna gelmeyeceğini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bir daha divan kuruluna katılmayacağını söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Yıldırım, sarı-lacivertli üyeleri kulübe sahip çıkmamakla suçladı.

Divan kuruluna ilgi gösterilmemesine tepki gösteren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bir daha divan kuruluna gelmeyeceğim. Sizlere saygı duyuyorum. Burada olan herkes benim başımın üzerinde. Geliyorlar, dışarı çıkıp konuşuyorlar. Buraya gelip dinleyeceksiniz, bu kürsüye çıkıp soracaksınız 'Bu nedir?' diye. Siz olaylara ne kadar vakıfsınız. Ben mayıstan sonra yokum, bir daha bu kulübün içine gelmem. Nedenini de anlatacağım. Kulübe sahip çıkın. Sahip çıkmak buraya gelip oturmak, sosyal medyadan yazmak değildir. 60 bin 65 üyemiz var. 6 bin kişi aidat ödememiş, 54 bin kişi ödemiş. Divan kurulunda aidat borcu olmayan üye 5 bin 416. Aidat borcu olan 669 kişi. 6 bin 85 üye var. Divan kurulları kanunda yoktur. Burası aklıselim insanların olduğu yerdir. 6 bin 85 kişi var, bunun 5 bin 416'sı buraya katılma hakkına sahip. Kaç kişiyiz? Sabah 318 kişiydi, şimdi 350 kişidir. Ben buraya niye geleyim ya?"

Salonda olan üyelerle ayda bir toplantı yapmaya devam edeceğini aktaran Yıldırım, "Ben sizin isminizi alırım, ayda bir sizlerle toplantı yapıp aynı şeyleri anlatacağım. Gelin buraya fikirlerinizi söyleyin. Ben yarın yokum, bu kadar da net anlatıyorum. Bakanlar var, bürokratlar var, iş insanları var ama nerede? Burada hep aynı insanlar var. 20 sene önce de aynı kişiler vardı. Televizyon yayınlarını da kaldıracağız. Bazı insanlar televizyona çıkmak için konuşma yapıyor, kimse kulübün derdini konuşmuyor. Kulüpçülük böyle olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Mali konulara da değinen Aziz Yıldırım, şöyle devam etti:

"Aziz Yıldırım 600 milyon avro borç bıraktı dediler ya, Aziz Yıldırım olmasaydı bugünleri göremezdiniz. Ataşehir'i, Kayışdağı'nı sattınız. Stat yaptım, stadın isim hakkını, kombinelerini sattınız, idare ettiniz. Aziz Yıldırım hiçbirini satmadı. Aziz Yıldırım 2018'de giderken yalnızca futbolcuların bonservisleri ve yetiştirme bedelleri karşılığında 2 milyon avro borç bıraktı. Siz, Aziz Yıldırım'ın satın alıp parasını ödediği oyunculardan 4'ünü satıp kulübe 45 milyon avro para soktunuz. Sonra aldınız oyuncuları, sattınız, aldınız paraları yediniz. 170 milyon avro civarında para soktuk. Ancak bu şekilde limitleri açtık. 22 Ekim itibarıyla kulübe biz 217 milyon avro para sokmuşuz. Bunun karşılığında da 186 milyon 304 bin avro harcamışız. 38 milyon avro daha kasada para duruyor. Gelin bunları inceleyin, Aziz Yıldırım'ın borçlarıyla devam etmeyin hayata."

Kulübün mali durumunun iyiye gitmediğini anlatan Yıldırım, "2024-2025 yılında 21 oyuncu transfer edilmiş. Bunların vergi dahil brüt maaşları 129 milyon avro. 82 milyon avro da bonservis. 6 milyon avroya yakın da menajerlik ücreti. Toplam 217 milyon avro. 2025-2026 sezonunda Ali Koç döneminde 12 oyuncu transfer edilmiş. Vergi dahil 224 milyon avro. Bonservisleri 102 milyon avro. Menajerlere 15-16 milyon avro. Toplam 341 milyon 673 bin 310 avro ödenmiş, Kongrede yeni yönetim geldi. Fenerbahçe 6 oyuncu aldı. 125 milyon avro maliyet, 60 milyon avro bonservis, 9 milyon avro menajer parası. Toplam 194 milyon 494 bin avro. Geçen sene hazirandan başlayıp yapılan transfer bedeli, vergiler dahil 536 milyon avro. Hadi buyrun buradan yakın. Karşılığı nerede? Geldiğimden beri ödüyorum." ifadelerini kullandı.

Kendi dönemlerinde zarar etmediklerini vurgulayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı, şunları kaydetti:

"Biz bu sezon 5 tane oyuncu aldık. Toplamı 134 milyon avro brüt maaşları. 77 milyon avro bonservisleri. 6 milyon avro menajerlik ücretleri. Vergiler dahil toplam 218 milyon avro. Zaten bu kadar para soktuk içeriye.

141 milyon avro harcamışlar. Stadın isim hakkını önden almışlar, forma sponsorluğunu önden almışlar, 141 milyon avroyu yemişler. Bunları hiç söylememem lazım, 'Bana ne' deyip mayısta gitmem lazım. Ama bunları öğrenin. Bu ay 133 milyon lira geçmişten kalan oyuncuların vergi borcu ödemeleri var. Bazılarının ismini hatırlamıyorum bile. 12 milyon 500 bin avro da eski oyuncular için bonservis borcu ödeyeceğiz. Yeni isimlerden bir tek Sidiki Cherif var, o da parasını karşılıyor. Kalanı geçmişin borçları. Geçmiştekini ödemezsek yüzde 10 da faiz ödeyeceğiz. Allah Fenerbahçe'nin ve diğer kulüplerin yardımcısı olsun, hepsi aynı seviyede."

(Devam edecek.)

Kaynak: AA