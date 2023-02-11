Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün deprem bölgesine gönderdiği yardım tırlarının yağmalandığı iddiasını yalanladı

Deprem bölgesine yardım götüren Fenerbahçe'nin tırlarının yolda yağmalandığı iddia edilmişti. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "14-15 saat yolu var, tek şoför gidiyor. Yolda bizi arıyorlar. Vardıkları zaman video çekiyorlar. Teslim ettikleri kurum, kişi kimse, bize iletiyorlar. Onun için de bizzat tırlarımızın yağmalanmadığından yüzde yüz eminiz." ifadelerini kullandı.

Deprem felaketinin yaralarını sarmak için seferber olan Türkiye'de spor kulüpleri de yardım kampanyalarıyla taşın altına eline soktu. Bu kulüplerin başında gelen Fenerbahçe'nin yardım tırları bölgeye peşi sıra ihtiyaç duyulan malzemeleri taşırken, bu tırlardan bazılarının yağmalandığı iddia edilmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu iddialara son noktayı koydu.

"YAĞMALANMADIĞINA YÜZDE YÜZ EMİNİZ"

Ali Koç, Fenerbahçe tırlarının yağmalandığı iddialarını, "14-15 saat yolu var, tek şoför gidiyor. Allah yolunu açık etsin. Tırları da bize sağlayan bütün firmalara teşekkürler. Bir tır dolunca hemen yerine boş tır geliyor, dolduruyoruz. Bütün nakliye firmalarına teşekkürler. Onlar da kendi alanlarında, ellerinde ne güç varsa bize tahsis ettiler. 14-15 saat yol gidiyorlar. Yolda bizi arıyorlar. Vardıkları zaman video çekiyorlar. Teslim ettikleri kurum, kişi kimse, bize iletiyorlar. Onun için de bizzat tırlarımızın yağmalanmadığından yüzde yüz eminiz." ifadelerini kullanarak yalanladı.

Ali Koç'un açıklamalarının devamı şöyle:

"İNŞALLAH TEZ ZAMANDA NORMAL GÜNLERE DÖNERİZ"

"Ama bizleri en çok mutlu eden de bu saatten sonra mucize dediğimiz, bugüne kadar kurtarılan insanlar, analar, babalar, yavrularımız bize moral, motivasyon, güç veriyor. Dün de söylediğim gibi, Allah ülkemize, afetzedelere, vefatı olanlara, yaralı dostlara, aile fertleri olanlara sabır, kuvvet, metanet versin. Zor olacak ama omuz omuza hep beraber bu sıkıntılı süreci de aşacağız, aşmak zorundayız. Çünkü hayat devam ediyor. İnşallah tez zamanda normal günlere döneriz.

"TÜM FUTBOL PAYDAŞLARI BİR ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

Dün de söyledim. Haksızlık etmeyelim. Tüm futbol paydaşları bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sizler, medyamız, doğal olarak 4 büyük kulüp üstüne odaklanıyorsunuz ama inanın bütün Süper Lig takımları ve diğer spor kulüpleri ellerinden ne geliyorsa fazlasıyla yapıyorlar, yapmaya çalışıyorlar. Onu da lütfen göz ardı etmeyelim. Bugün bu kıyamette, bu felakette, bu afet durumunda Türk sporu, sadece futbol kulüpleri değil, takdire şayan bir iş çıkarmıştır. İnşallah böyle bir iş çıkartmak zorunda bir daha kalmayız. Türk spor dünyası, daha evvel de olduğu gibi, ülkesi için, vatanı için ne kadar hassas olduğunu bir kez daha göstermiş oluyor." ifadelerini kullandı.