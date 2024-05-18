Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısı düzenleyecek
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 23 Mayıs Perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıda başkan adaylık süreciyle ilgili açıklamalar yapılacak.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 23 Mayıs Perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, toplantıda başkan adaylık süreciyle ilgili açıklamaların gerçekleştirileceği belirtildi.
Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek toplantının saat 16.00'da başlayacağı kaydedildi.