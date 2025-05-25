Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank'ın elinden baklava yedi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank'ın elinden baklava yedi
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank'ın elinden baklava yedi
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THY Euroleague Final Four final maçı öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Türkiye'den getirilen baklava ikram edildi. Ali Koç, Türkiye - BAE Parlementolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Varank'ın elinden baklava yerken; o anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

THY Euroleague Final Four final maçı öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a baklava ikram edildi ve başarılar dilendi.

THY Euroleague Final Four'da Monaco - Fenerbahçe Beko final maçı öncesi Türk heyetinin bulunduğu kuliste samimi anlar yaşandı.

ALİ KOÇ MUSTAFA VARANK'IN ELİNDEN BAKLAVA YEDİ

Türkiye - BAE Parlementolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Varank ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a Türkiye'den getirilen baklavayı ikram etti.

Ali Koç'un Mustafa Varank'ın elinden baklava yediği görüldü. Kameralara yansıyan bu samimi görüntüler kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

PSG neden yok Real Madrid, Barcelona babalar neden yok.. Final dediğin iki Yunan takımı bir de Fransa'nın basit bir takımından mı ibaret bu nasıl turnuva

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

boyle olunmalı kavga ile değil kardeşlikle rekabet olmali kimse büyük değil herkes eşit çünkü yenilmeyen hiçbir takım ve kişi yoktur. yenilmeyen ve büyük olan sadece yuce ALLAH tir tüm gs li kardeşlerimizi de kutlarız şampiyonluklarını dolayı kazasız belasız birlik kardeşlik içinde nice güzel günler yaşarız insAllah

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