Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında karşılaşacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri yapıldı. Taktiksel ve bireysel çalışmalarla da idman tamamlandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında karşılaşacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında karşılaşacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'de yapılan çalışma koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyucular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Bu idmanla Rams Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL