Fenerbahçe Başakşehir'i 4-0 mağlup etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Başakşehir karşısında maçın başından sonuna kadar oyunu elinde tutan bir Fenerbahçe olduğunu söyledi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında sahasında karşılaştığı Başakşehir'i 4-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basın toplantısında açıklamalarda bulundu. FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Kartal, "Maça iyi başladık. Bir planımız vardı. Bu planımızı tamamen ilk 30 dakikada oyuncularım yerine getirdi. 3-0'lık sonuçla öne geçtik. Birazcık daha topa sahip olarak oynamaya çalıştılar. İkinci yarı yaptığımız toplantıda 3-0 öndeyiz ama daha ciddi kendi oyunumuzu oynayarak ciddiye alarak 4,5 hatta 6'yı atmamız için oynamamız gerektiğini söyledim. 3 gün sonra da önemli maçımız var. Bunu düşünerek maç başından sonuna kadar oyunu elinde tutan bir Fenerbahçe vardı. 4-0 ile 3 puan aldık. Muhteşem taraftarın verdiği destek ve enerjiden dolayı teşekkür ediyorum. Büyük Fenerbahçe camiası ve taraftarına armağan ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Hakemlerin biraz daha dikkatli olmalarını rica ediyorum"

Müsabakada hakemin kendilerine karşı çok basit karta başvurduğunu söyleyen İsmail Kartal, "Bugün bazı pozisyonlar var. Szymanski'nin ikili mücadelesi var. Djiku'nun müdahalesi var. Gerçekten ucuz kartlar bize çıktı. Hakemler bize basit kart gösteriyor. Hakemler şu analizi yapabilirler; oyuncu nasıl bir karaktere sahip bunu analiz edip kartı verirken bunu düşünmesi lazım. Kartı vermiş olmak için vermemeleri lazım. Szymanski bana 'ne yaptım normal bir ikili mücadeleye girip kart gördüm' diyor. Herkese aynı olsunlar. Biraz futbolu akışına bırakmaları lazım. Birazcık daha dikkatli olmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Güzel bir savunma hattımız var"

Savunma hattının gol katkısına da değinen İsmail Kartal, "Maçı kazanmak istiyorsanız, futbolda şampiyon olmak istiyorsanız az gol yiyeceksiniz. Başkanımla bu transferleri tercih ederken bu özellikleri bildiğimiz için Becao, Djiku takip ettiğimiz oyunculardı. Samet ve Serdar'ın olması onların da bu ikiliye uyum sağlamaları önemli. Kanatlar zaten belli. Jayden'in belli bir yükselişi var. Bright'ın durumu ortada. Mert Müldür'e şans vermek istiyorum, doğru düzgün şans veremiyoruz. Güzel bir savunma hattımız var. Bu şekilde devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"İnşallah bundan sonra daha cömert olmazlar"

Sarı-lacivertli takımın oyunun son bölümünde kaçırdığı gol pozisyonları ile ilgili ise Kartal, "Ben oyunu önde oynamaya çalışan bir antrenörüm. Savunma yapan bir oyun felsefem yok Futbolu pozitif oynatan bir teknik direktörüm. Oyuncuların gelişimi için uğraşıyoruz. Maçta da daha öne çıkarak, ön baskı yaparak, bizde kalmasını sağlayarak öne atak yapmaktı planımız. Gol kaçar, kaçmaz. Uğraştılar ve 4, 5 ve 6 olabilirdi. 4 oldu bunula yetindik. İnşallah bundan sonra daha cömert olmazlar diyelim" değerlendirmesinde bulundu.

"Oyuncularımın maç içinde koydukları karakter beni çok mutlu etti"

'Kafanızdaki Fenerbahçe'nin ne kadarını izliyoruz' şeklinde yöneltilen soruya Kartal, "İlk 30 dakikaya bakarsak güzel şeyler gördüm. Kendi içimizde yapacağımız analizlerle ne çalışırsanız onu geliştirirsiniz. Biz şu ana kadar oyuncularla iyi uyum içindeyiz. Bazı güzel önemli taktiksel olarak çözümler vardı. Oyunu çözen oyuncularım vardı. Hafta içi antrenmanlarından sonra bu maçta bunu yapmaları çok mutlu etti. 4-0 galip geldik ama bu oyunun gelişimi ile ilgili oyun içinde ortaya koydukları karakter beni çok mutlu etti" cevabını verdi.

Süper Kupa'nın 30 Aralık'ta Abu Dhabi veya Suudi Arabistan'da oynanacak olmasına ilişkin gelen soruya da İsmail Kartal, "Bununla ilgili yönetimimizin karar vermesi yorum yapması doğru olur. Çok fazla bu konulara girmek istemiyorum" dedi. - İSTANBUL