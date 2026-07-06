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Fenerbahçe, Avusturya'da günü çift antrenmanla tamamladı

Fenerbahçe, Avusturya'da günü çift antrenmanla tamamladı
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, yağmur altında yaptığı antrenmanla günü tamamladı. Diego Carlos kampa katıldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci çalışmasını yağmur altında gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde sürdürüyor. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olan antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Sarı-lacivertli oyuncular daha sonra sahaya inerken, kısa bir toplantı yapıldı. Yağmur altında çalışan Fenerbahçe'de oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve dar alanda pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden idman bireysel çalışmalarla tamamladı.

Dorgeles Nene, salonda kendisine uygulanan program dahilinde çalıştı. İstanbul'da sağlık kontrolleri tamamlanan Diego Carlos da Avusturya kampına katıldı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - LINZ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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