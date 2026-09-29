Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, yarın Minsk'i 4-1'lik avantajla ağırlayacak

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, yarın Minsk'i 4-1'lik avantajla ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası ikinci eleme turu rövanşında yarın Belarus temsilcisi Minsk'i ağırlayacak. İstanbul'daki Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maç öncesi Fenerbahçe arsaVev, deplasmandaki ilk maçı 4-1 kazanmıştı.
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası ikinci eleme turu rövanş maçında yarın Belarus temsilcisi Minsk'i ağırlayacak.
İstanbul'daki Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Fenerbahçe arsaVev, deplasmandaki ilk maçta Minsk'i 4-1 yenmişti.
Kaynak: AA