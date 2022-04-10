Fenerbahçe 'Appiah' modunu açtı! Derbi paylaşımını gören taraftarlar heyecandan yerinde duramıyor

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Dev maç öncesi sarı-lacivertlilerin paylaşımı dikkat çekti.

APPIAH PAYLAŞIMINA TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ

Stephen Appiah'ın kollarını kaldırmış dua ettiği görüntüsünü sosyal medya profillerinin fotoğrafı yapan sarı-lacivertli taraftarlara, Fenerbahçe resmi hesabı da destek verdi. Sarı-lacivertliler, Appiah'ın bu görüntüsünü "Mood" ifadesiyle paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşıma, taraftarlardan yorum yağdı.

APPIAH DA PAYLAŞTI

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu da Twitter'da kendi görselini paylaşırken, sosyal medya profil fotoğrafını da bu görüntüyle değiştirdi.