Fenerbahçe "Appiah" modunu açtı! Derbi paylaşımını gören taraftarlar heyecandan yerinde duramıyor - Haberler

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Fenerbahçe "Appiah" modunu açtı! Derbi paylaşımını gören taraftarlar heyecandan yerinde duramıyor

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı Kadıköy'de konuk edecek Fenerbahçe, derbi öncesi paylaşımıyla taraftarın heyecanını üst düzeye çıkardı. Sarı-lacivertlilerde oynadığı dönemde tutkusu ve hırsıyla sarı-lacivertlilerin sevgilisi olan Stephen Appiah'ın fotoğrafını "Mood" diye paylaşan Fenerbahçe sosyal medya hesabına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Dev maç öncesi sarı-lacivertlilerin paylaşımı dikkat çekti.

APPIAH PAYLAŞIMINA TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ

Stephen Appiah'ın kollarını kaldırmış dua ettiği görüntüsünü sosyal medya profillerinin fotoğrafı yapan sarı-lacivertli taraftarlara, Fenerbahçe resmi hesabı da destek verdi. Sarı-lacivertliler, Appiah'ın bu görüntüsünü "Mood" ifadesiyle paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşıma, taraftarlardan yorum yağdı.

Fenerbahçe 'Appiah' modunu açtı! Derbi paylaşımını gören taraftarlar heyecandan yerinde duramıyor

APPIAH DA PAYLAŞTI

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu da Twitter'da kendi görselini paylaşırken, sosyal medya profil fotoğrafını da bu görüntüyle değiştirdi.

Fenerbahçe 'Appiah' modunu açtı! Derbi paylaşımını gören taraftarlar heyecandan yerinde duramıyor

Fenerbahçe 'Appiah' modunu açtı! Derbi paylaşımını gören taraftarlar heyecandan yerinde duramıyor

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Stephen Appiah, Galatasaray, Fenerbahçe, Derbi, Spor, Haberler

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