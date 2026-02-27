Haberler

Fenerbahçe'ye Antalya'da coşkulu karşılama
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maç için Antalya'ya geldi. Takım, taraftarlar tarafından meşaleler ve havai fişeklerle karşılandı. Maç, Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında deplasmanda İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı 2-1 yenmesine rağmen İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-0 kaybettiği için elenen Fenerbahçe, Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçı için kente geldi. Fenerbahçe kafilesini Antalya Havalimanı'nda taraftarlar karşılarken, takımın Belek'te konaklayacağı Regnun The Crown Belek Hotel önünde ise meşaleler ve havai fişeklerle coşkulu bir karşılama vardı. Tezahüratlar ve meşalelerle takımın gelişini bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar, kafilenin otele girişinden önce takımlarına destek verdi.

KAMP KADROSU

Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kamp kadrosunda, "Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Hulusi Efe Ceylan, Nelson Semedo, Mert Müldür, Levent Mercan, Archie Brown, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Alaettin Ekici, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Marco Asensio, Dorgeles Nene, Sidiki Cherif" yer aldı.

5 İSİM KADRODA YOK

Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan; Edson Alvarez, Ederson, Skriniar, Talisca ve Çağlar Söyüncü yer almadı. UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazılmayan Mert Günok, Fred, Musaba ve sakatlığı bulunan ancak kadroya dahil edilmesi beklenen Jayden Oosterwolde ise bugün Antalya'ya geldi.

Fenerbahçe, günü dinlenerek geçirdikten sonra yarın yapacağı son antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda Pazar günü saat 20.00'da oynanacak mücadelede Alper Akarsu düdük çalacak.

