Fenerbahçe anlaşmayı sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar
Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği ancak transferini olumlu sonuçlandıramadığı Can Armando Güner, adım adım Fenerbahçe'ye gidiyor. Sarı-lacivertliler, genç oyuncunun temsilcisiyle ilk resmi görüşmeyi yaptı. Oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve Fenerbahçe'nin Can Armando Güner için Borussia Mönchengladbach ile de anlaşma sağladığı belirtildi.
Galatasaray'ın transfer etmek üzere İstanbul'a getirdiği ancak kulübü Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'ın sözleşme kaynaklı yaptırımları nedeniyle anlaşma sağlanamayan Can Armando Güner için sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı.
FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ
Fenerbahçe, Galatasaray'ın çok istediği 18 yaşındaki genç oyuncu Can Armando Güner için harekete geçerek transfer için resmi adımları attı.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Elini hızlı tutan sarı-lacivertliler, 18 yaşındaki futbolcunun temsilcisiyle ilk resmi görüşmesini gerçekleştirdi. Alman basınındaki haberlere göre; Oyuncunun menajeriyle yapılan görüşme olumlu geçti. Kanarya'nın bu görüşme üzere Mönchengladbach ile de temasa geçtiği ve kulüple de anlaşma sağladığı dile getirildi.
SEZON RAKAMLARI
18 yaşına yeni basan genç oyuncu, 2026'nın sonuna kadar sözleşmesi devam ettiği Bundesliga ekibinin U19 takımında forma giymişti. Sağ kanat pozisyonunda görev yapan Can, bu sezon çıktığı 14 maçta 4 gol ve 3 asistlik skor katkısı üretti.
ARJANTİN U17'DE FORMA GİYDİ
Babası Türk, annesi Alman, büyükannesi Arjantinli olan Can Armando, şu ana kadar milli takım tercihini yapmadı. Genç oyuncu, daha önce Arjantin U17'de şans buldu.