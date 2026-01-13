Haberler

Fenerbahçe anlaşmayı sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar

Fenerbahçe anlaşmayı sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe anlaşmayı sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği ancak transferini olumlu sonuçlandıramadığı Can Armando Güner, adım adım Fenerbahçe'ye gidiyor. Sarı-lacivertliler, genç oyuncunun temsilcisiyle ilk resmi görüşmeyi yaptı. Oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve Fenerbahçe'nin Can Armando Güner için Borussia Mönchengladbach ile de anlaşma sağladığı belirtildi.

  • Fenerbahçe, 18 yaşındaki futbolcu Can Armando Güner'in transferi için Borussia Mönchengladbach ile anlaşma sağladı.
  • Can Armando Güner, 2026 sonuna kadar sözleşmesi bulunan Borussia Mönchengladbach'ın U19 takımında bu sezon 14 maçta 4 gol ve 3 asist yaptı.
  • Can Armando Güner, babası Türk, annesi Alman ve büyükannesi Arjantinli olup, Arjantin U17 milli takımında forma giydi.

Galatasaray'ın transfer etmek üzere İstanbul'a getirdiği ancak kulübü Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'ın sözleşme kaynaklı yaptırımları nedeniyle anlaşma sağlanamayan Can Armando Güner için sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı.

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

Fenerbahçe, Galatasaray'ın çok istediği 18 yaşındaki genç oyuncu Can Armando Güner için harekete geçerek transfer için resmi adımları attı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Elini hızlı tutan sarı-lacivertliler, 18 yaşındaki futbolcunun temsilcisiyle ilk resmi görüşmesini gerçekleştirdi. Alman basınındaki haberlere göre; Oyuncunun menajeriyle yapılan görüşme olumlu geçti. Kanarya'nın bu görüşme üzere Mönchengladbach ile de temasa geçtiği ve kulüple de anlaşma sağladığı dile getirildi.

SEZON RAKAMLARI

18 yaşına yeni basan genç oyuncu, 2026'nın sonuna kadar sözleşmesi devam ettiği Bundesliga ekibinin U19 takımında forma giymişti. Sağ kanat pozisyonunda görev yapan Can, bu sezon çıktığı 14 maçta 4 gol ve 3 asistlik skor katkısı üretti.

ARJANTİN U17'DE FORMA GİYDİ

Babası Türk, annesi Alman, büyükannesi Arjantinli olan Can Armando, şu ana kadar milli takım tercihini yapmadı. Genç oyuncu, daha önce Arjantin U17'de şans buldu.

Fatih Kayalı
Haberler.com / Spor
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki

İsyan ettiren düzenlemeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da tepki gösterdi
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCevdet Karaduman:

Bu fb gs ninkini almayı çok seviyor.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAytekin Balpınar:

yok biz GS nin eline vermeyi seviyoruz.

yanıt3
yanıt2
Haber YorumlarıSpartakus:

Arjantin Cumhuriyeti , Türkiye Cumhuriyeti Almanya Cumhuriyeti ve Fenerbahce Cumhuriyeti adına milli takım seçmesi lazim ??????

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Candaş Tolga Işık'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu

Ünlü gazetecinin acı günü! Cenazede gözyaşlarına boğuldu
Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti

Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı ismi Göztepe'ye aldı
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor

Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Candaş Tolga Işık'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu

Ünlü gazetecinin acı günü! Cenazede gözyaşlarına boğuldu
Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti

Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı ismi Göztepe'ye aldı
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir

İşte Emel'in başını yakan ünlü isim: Üzerimden para kazandı