Fenerbahçe anlaşmayı sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar

Galatasaray'ın transfer etmek üzere İstanbul'a getirdiği ancak kulübü Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'ın sözleşme kaynaklı yaptırımları nedeniyle anlaşma sağlanamayan Can Armando Güner için sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı.

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

Fenerbahçe, Galatasaray'ın çok istediği 18 yaşındaki genç oyuncu Can Armando Güner için harekete geçerek transfer için resmi adımları attı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Elini hızlı tutan sarı-lacivertliler, 18 yaşındaki futbolcunun temsilcisiyle ilk resmi görüşmesini gerçekleştirdi. Alman basınındaki haberlere göre; Oyuncunun menajeriyle yapılan görüşme olumlu geçti. Kanarya'nın bu görüşme üzere Mönchengladbach ile de temasa geçtiği ve kulüple de anlaşma sağladığı dile getirildi.

SEZON RAKAMLARI

18 yaşına yeni basan genç oyuncu, 2026'nın sonuna kadar sözleşmesi devam ettiği Bundesliga ekibinin U19 takımında forma giymişti. Sağ kanat pozisyonunda görev yapan Can, bu sezon çıktığı 14 maçta 4 gol ve 3 asistlik skor katkısı üretti.

ARJANTİN U17'DE FORMA GİYDİ

Babası Türk, annesi Alman, büyükannesi Arjantinli olan Can Armando, şu ana kadar milli takım tercihini yapmadı. Genç oyuncu, daha önce Arjantin U17'de şans buldu.