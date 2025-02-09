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Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek sakatlanarak oyuna devam edemezken, kulüp tarihinin 4000. lig golünü atan Sebastian Szymanski de gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SAKATLANDI

Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, 9. dakikada topsuz alanda kendini yere bıraktı. Hakem Cihan Aydın, sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti. Çağlar, yaşadığı sakatlığın ardından maça devam edemedi. Deneyimli stoperin yerine 12. dakikada Sofyan Amrabat oyuna dahil oldu. Öte yandan Fenerbahçe'nin diğer stoperleri Alexander Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Erzurum FK karşılaşmasında peş peşe sakatlanmıştı.

Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

4000. GOL SZYMANSKI'DEN

Fenerbahçe tarihinin ligdeki 4000. golünü Sebastian Szymanski attı. Maçın 22. dakikasında hızlı gelişen hücumda Talisca'nın şutunu kaleci kurtardı. Seken topu alan Oğuz Aydın, kale ağzındaki Szymanski'yi gördü. Polonyalı yıldız da topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirerek adını sarı-lacivertli takımın tarihine yazdırdı. Öte yandan Fenerbahçe'de Szymanski'ye asisti yapan Oğuz Aydın, oynadığı son iki maçta dört asist yaptı.

Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

TALISCA'DAN LİGDE İLK GOL

Brezilyalı yıldız, 43. dakikada Kostic'in sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına açtığı ortada 6 pasın içinde kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve sarı-lacivertlileri 2-0 üstünlüğe taşıdı. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Erzurum FK karşılaşmasında oyuna sonradan girerek sarı-lacivertli formayı giydiği ilk maçta yeni takımında ilk gol sevincini yaşayan Anderson Talisca, ilk 11'de başladığı bu karşılaşmada da fileleri havalandırarak Fenerbahçe'deki ilk lig golünü atmış oldu.

Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

GOL SEVİNCİNDE YABANCI MADDE İSABET ETTİ

Talisca, gol sevincini yaşamak için gittiği korner bayrağı civarında tribünlerden fırlatılan bardak suyun kafasına isabet etmesinin ardından kendisini bir anda yerde buldu. Bir süre sonra yerden kalkan 31 yaşındaki futbolcu, küçük bir müdahalenin ardından oyuna devam etti.

Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

SZYMANSKİ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin lig tarihindeki 4000. golünü kaydederek kulüp tarihine geçen Sebastian Szymanski, 89. dakikada rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Polonyalı yıldız, haftaya oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

SAKATLAR KERVANINA İSMAİL DE KATILDI

Fenerbahçe'de 70. dakiakada Anderson Talisca'nın yerine dahil olan İsmail Yüksek, karşılaşmanın son bölümünde sakatlanarak oyuna devam edemedi ve 90+2. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET

Fenerbahçe, karşılaşmanın kalan dakikalarında Alanyaspor karşısında üstünlüğünü korudu. Sarı-lacivertliler, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek ligde arka arkaya 6. galibiyetini elde etti ve 54 puana yükseldi. Süper Lig'de iki maç sonra kaybeden Alanyaspor ise 28 puanda kaldı.

Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MESAİSİ

Fenerbahçe, hafta arasında perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Anderlecht'i sahasında ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, ligin bir sonraki haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor ise Hatayspor deplasmanına gidecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMGk:

Şakamısınız siz... İki golde de hani ofsayt çizgileri akşam montajlayıp mı göstereceksiniz

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Haber YorumlarıYunus emre Genç:

cimbom ağlama!!!

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Haber YorumlarıOsman Salih Aydın:

stoper dayanmiyo takima

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Galibiyete sevinemiyoruz. Bu nedir arkadaş? Sakatlık yakamızı bırakmıyor.

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