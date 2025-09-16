Fenerbahçe-Alanyaspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe ve Alanyaspor 17 Eylül Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanacak karşılaşmada görev alacak hakem açıklandı.

DÜDÜK CİHAN AYDIN'DA

Çarşamba akşamı 20.00'da başlayacak Fenerbahçe - Alanyaspor maçını hakem Cihan Aydın yönetecek. Cihan Aydın'ın yardımcılığını ise Mustafa Savranlar ve Bilal Gölen yapacak.

İşte diğer ertelenen maçların hakemleri;