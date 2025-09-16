Haberler

Fenerbahçe-Alanyaspor maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Alanyaspor maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Alanyaspor maçının hakemi belli oldu
Süper Lig'de 1. hafta erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe-Alanyaspor maçını hakem Cihan Aydın yönetecek. 17 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak karşılaşmanın hakemi olarak Aydın görev alacak. Maç, Çarşamba akşamı 20.00'da başlayacak.

Süper Lig'de erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe ve Alanyaspor 17 Eylül Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanacak karşılaşmada görev alacak hakem açıklandı.

DÜDÜK CİHAN AYDIN'DA

Çarşamba akşamı 20.00'da başlayacak Fenerbahçe - Alanyaspor maçını hakem Cihan Aydın yönetecek. Cihan Aydın'ın yardımcılığını ise Mustafa Savranlar ve Bilal Gölen yapacak.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçının hakemi belli oldu

İşte diğer ertelenen maçların hakemleri;

Fenerbahçe-Alanyaspor maçının hakemi belli oldu

