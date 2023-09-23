Fenerbahçe Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın saat 20.00'de oynanacak Alanyaspor karşılaşması için özel uçakla maçın oynanacağı kente gidecek.