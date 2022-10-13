Fenerbahçe, AEK Larnaca'yı yenerek Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti. Temsilcimiz bu sonuçla 2 maç kala gruptan ilk 2 sırada çıkmayı garantiledi.

Aek Larnaca ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında AEK Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazandı.

BATSHUAYI GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşma boyunca oyunun tek hakimi olan Fenerbahçe'de 16. dakikada Joao Pedro perdeyi açan isim oldu. Ev sahibi ekipte ise Trichkovski, 52. dakikada penaltıdan takımına beraberliği getirdi. Temsilcimizde son sözü ise Michy Batshuayi söyledi. Belçikalı yıldız penaltıdan attığı gol ile skoru 2-1'e getirdi ve maçın skorunu belirledi.

RENNES MAÇI ÇOK KRİTİK

Bu sonuçla Fenerbahçe, Avrupa Ligi B Grubu'ndan ilk 2 sırada çıkmayı garantiledi. Temsilcimizin, 27 Ekim'de Rennes ile oynayacağı mücadele gruptan lider çıkacak takımı belirlemede kritik öneme sahip olacak. Sarı-lacivertliler, Fransız ekibini yenmesi durumunda gruptan lider çıkacak ve doğrudan 16 turuna yükselecek. Temsilcimiz, Rennes karşısında beklediği sonucu alamaması durumunda ise gruptan 2. çıkacak ve son 32 turunda mücadele edecek.

Fenerbahçe'nin grubunda son durum