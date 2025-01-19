Üye Girişi
Haberler
Hamas'ın ateşkes açıklamasında 'Türkiye' detayı

Hamas'ın ateşkes açıklamasında 'Türkiye' detayı
İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı

Hamas'ın serbest bıraktığı rehineler İsrail'de!
İsrail'in 'Generaller Planı'nın fikir babasına göre savaşı Hamas kazandı

'Generaller Planı'nın fikir babasıydı! "Savaşı Hamas kazandı"
İlk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi

Yoğun bakımda! Canlı yayında kalp krizi geçirdi

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 Mağlup Etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u deplasmanda 4-0'lık skorla geçti. Maçta En-Nesyri ve Dzeko öne çıkan isimler oldu.

- Trendyol Süper Lig : Adana Demirspor : 0 - Fenerbahçe : 4 (Maç sonucu)

ADANA - Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Dzeko'nun pasında En-Nesyri'nin ceza sahası çizgisi üstünde vuruşunda top direğe da çarpıp ağlara gitti. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, İrfan Can Kahveci'nin, Maestro'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

56. dakikada orta sahada Mert Müldür'e müdahalesi sonrasında Yusuf Barasi kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

63. dakikada ceza sahasında En-Nesyri vurmadan önce araya giren Tolga Kalender'in müdahalesiyle topu önünde bulan İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Hakem Halil Umut Meler, En-Nesyri'nin, Tolga Kalender'e faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

69. dakikada Tadic'in sol kanatta ortasında ceza sahası içinde En-Nesyri düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 0-1

71. dakikada Mert Müldür'ün attığı uzun pasta ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Tadic'in, kaleci Deniz'in üzerinden aşırttığı meşin yuvarlağı En-Nesyri kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 0-2

74. dakikada En-Nesyri'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topu göğsüyle düzelten Dzeko'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

90+1. dakikada Amrabat'ın sağ kanattan ortasında arka direkte Cenk Tosun'un kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-4

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Savranlar, Süleyman Özay

Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Semih Güler, Tolga Kalender, (Ozan Demirbağ dk. 66), Jovan Manev, Arda Okan Kurtulan, İzzet Çelik, (Bünyamin Balat dk. 80), Maestro, Abdulsamet Burak, Ali Yavuz Kol, (Aksel Aktaş dk. 80), Yusuf Barasi, Nabil Alioui (Abat Aymbetov dk. 46)

Yedekler: Murat Eser, Vedat Karakuş, Burhan Ersoy, Florent Shehu, Osman Kaynak, Kadir Karayiğit

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Alexander Djiku, (Çağlar Söyüncü dk. 46), Levent Mercan, Oğuz Aydın, (Dusan Tadic dk. 66), Fred, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, (Bright Osayi-Samuel dk. 46), İrfan Can Kahveci, (Sofyan Amrabat dk. 72), Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, (Cenk Tosun dk. 76)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Bartuğ Elmaz, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Gol: Youssef En-Nesyri (dk.69 - 71), Edin Dzeko (dk.74) Cenk Tosun( dk. 90+ 2), (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Yusuf Barasi (dk. 56) ( Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Alexander Djiku, Jose Mourinho (Fenerbahçe), İzzet Çelik (Adana Demirspor)

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 Mağlup Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Spor
img

İstanbul'da lüks siteye çöken şebeke vatandaşları canından bezdirdi
img

4 yaşındaki Uzay'ın babası Hacı Sabancı mı? DNA incelemesi tamamlandı
img

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi

ABD'de TikTok yasağı tartışmalarında son sözü Trump söyledi
Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti

Kanarya, Adana'da gol olup yağdı
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı

Eski AK Partili Vekil, Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı
Onana'dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı

131 yıl sonra bir ilk yaşandı
İstanbul'da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

En mutlu günleri kana bulandı! Gelin ve damada silahlı saldırı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.