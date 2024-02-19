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Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması! CİMER'in yanıtını paylaştılar

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Fenerbahçe, Suudi Arabistan'da maç günü yaşanan kriz sonrası ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa mücadelesi sonrası CİMER'e yaptığı başvurunun yanıtını paylaştı. Öte yandan; kulübün açıklamasının ardından ajanslardan geçen "Kupa finali iptal" haberleri yalanlandı.

29 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Süper Kupa maçına saatler kala, Suudi yönetiminin Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı ve tişörtü için izin vermediği öne sürülmüş, yaşanan kriz sonrası mücadele ileri bir tarihe ertelenmişti. Finalin ne zaman gerçekleşeceği ise uzun süredir belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe bugün yaptığı açıklamada Süper Kupa için CİMER'e yaptığı başvurunun cevabını paylaştı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

"29 Aralık 2023 tarihinde Galatasaray Sportif A.Ş.-Fenerbahçe Futbol A.Ş. arasında oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi, katılımcı takımlar ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında verilen ortak mutabakat neticesinde iptal edilmiştir.

İptal kararının, TFF ve Kulüpler nezdinde kamuoyuna açıklanmasını takiben, yaşanan süreçlerle ilgili manipülasyon içeren birçok bilgi servis edilerek, Başkanımız Ali Y. Koç hakkında asılsız iftira ve ithamlarda bulunulmuştur. Gerek yapılan yayınlar, gerekse görsel medyada yazılan haber ve yorumlarla birlikte sosyal medyada yapılan paylaşımlar da göz önünde bulundurulduğunda, konunun odağının Süper Kupa finali olmadığı net bir şekilde görülmektedir.

TFF ve katılımcı diğer kulüp tamamen göz ardı edilerek, tüm olayların sorumluluğunun Başkanımız Ali Y. Koç özeline atfedilmeye çalışılması üzerine, devletimizin ilgili kurumlarına yaşanan tüm süreçlerin detaylıca araştırılması yönünde taleplerimiz olmuştur. Bu talepler kapsamında; 3 Ocak 2024 tarihinde ve 14 Şubat 2024 tarihinde olmak üzere 2 kez Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ne,

5 Ocak 2024 tarihinde TFF'ye, 14 Şubat 2024 tarihinde T.C. Adalet Bakanlığı'na ve yine aynı tarihte Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuruda bulunulmuştur. Başvurularımıza yönelik bugüne kadar tarafımıza sadece aşağıda görüleceği şekilde CİMER tarafından yanıt gelmiştir.

"T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'ne yapmış olduğunuz 2400617193 sayılı başvurunuz 16.02.2024 tarihinde cevaplanmıştır.

Cevap Metni: Her türlü futbol faaliyetini milli ve milletler arası kurallara göre yürütmek, teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türkiye'yi futbol konusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek üzere, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, özerk Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurulması, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usuller 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun'da düzenlenmiştir. Gerek 5894 sayılı Kanun ve gerekse FIFA ve UEFA kurallarına göre Türkiye Futbol Federasyonu özerk olup, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın federasyon kararları ve işlemleri üzerinde hiyerarşik veya idari vesayet yetkisi bulunmamaktadır. Bu sebeple TFF ile ilgili başvurulara Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmadığından söz konusu başvurunuzu doğrudan Türkiye Futbol Federasyonu'na yapmanız gerekmektedir. Bilgilerinize sunulur."

Hem Kulübümüzü hem de Başkanımız Ali Y. Koç'u hedef alan algı çalışmalarının sonucunda, kamuoyunda oluşan bilgi kirliğinin sona erdirilmesi konusundaki kararlı duruşumuz devam edecektir. İlgili başvurularımızın ısrarla takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali iptal edildiGS ve FB oyuncuları Riyad'da maça çıkmamıştı

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde Suudi yönetiminin Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı ve tişörtü konusunda izin vermediği öne sürülmüştü. Yasağı koyanın Suudi hükümeti olduğu iddia edilmiş, 2 kulüp yasağın kaldırılmasını talep etmişti. Görüşme trafiği sonrası anlaşma sağlanamamış, Fenerbahçe ve Galatasaray maça çıkmama kararı almıştı. Yaşananların ardından Riyad'daki Süper Kupa finali ertelenmiş, kafileler apar topar yurda geri dönmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (16)

veli İdi:

Beceriksizler. İptal etmek için mi bu bu kadar beklettiniz.

79
1
yanıtYanıtla
Nuri Aga:

Yahu iptal etmeseler ne olacak yenisi yaklaşıyor zaten

yanıt27
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Hakan:

Tff istifaa

yanıt6
yanıt1
haksız mıyım:

ali koç, birkaç gün önce arabistanda düzenlenen savunma sanayi fuarına kendi firması ile katıldı ve atatürk posteri yoktu. acaba neden?bunlara haddini bildiren bir hakan fidan lazım

44
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YİĞİT TÜRKALP:

bu olaya bile böyle bakıyorsunuz ya işte ondan siz arsız bir takımsınız.herşeyi yapar sonra da suçu başkasına atarsınız.

yanıt12
yanıt14
duyarlı vatandaş:

Tam rezalet. Riyad tan 4 er milyon dolar alıp dönecektiniz. Showa ne gerek vardı. Bak İspanya kupası oynadılar ayrıldılar. Kimse konuşmadı bile. Ne tuhaf bir ülke yaw.

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pusatalfa:

Yuh be Korkak takımın kuyruğuna takılıp iptal ettirmek te nedir Çık Aslanlar gibi oynasa maçını

9
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Atilla Han:

Atatürk'ten 100 yil sonra bile bu kadar korkan bedeviler

11
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10 Kaplan:

Süper lan. İsme bak birde süper kupa koymuşlar. Gazoz kupası olsun ismi. İstediğiniz zaman oynamazsiniz. Nasıl olsa gazozuna

16
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birgörüş:

Araplardan aldığınız paraları geri verdinmiz mi?

9
2
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