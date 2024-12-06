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TFF açıkladı: Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılmayacak

TFF açıkladı: Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılmayacak
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını bildirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlanmayacağını bildirdiğini açıkladı.

FENERBAHÇE, TÜRKİYE KUPASI'NDA YOK

Sarı-lacivertlilerin 29 Kasım 2024 tarihinde federasyona yaptığı bildirimde "2024/25 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz." ifadeleri kullanıldı.

TFF söz konusu bildirimle ilgili federasyonun ilgili kurullarının gerekli değerlendirmeleri yapacağını duyurdu.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Spor
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