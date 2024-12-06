TFF açıkladı: Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılmayacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını bildirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlanmayacağını bildirdiğini açıkladı.
FENERBAHÇE, TÜRKİYE KUPASI'NDA YOK
Sarı-lacivertlilerin 29 Kasım 2024 tarihinde federasyona yaptığı bildirimde "2024/25 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz." ifadeleri kullanıldı.
TFF söz konusu bildirimle ilgili federasyonun ilgili kurullarının gerekli değerlendirmeleri yapacağını duyurdu.