Fenerbahçe 10'da 10 yaparak liderliğini sürdürüyor

Fenerbahçe, ligde 10 maçta 10 galibiyet alarak lider durumda bulunuyor. Golcüsü Dzeko ise 10 maçta 10 gol atarak büyük bir performans sergiliyor. İrfan Can Kahveci ise istikrarlı bir şekilde gol atmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin yeni hedefi ise Trabzonspor galibiyeti.

-Ligde 10'da 10 yapan Sarı-lacivertliler 30 puanla lider

-Dzeko hat-trick ve toplam 10 golle devleşti

-İrfan Can istikrarı yakaladı

-Yeni hedef; Trabzonspor galibiyeti

Mustafa AKIN/İSTANBUL, - Fenerbahçe, ligde 10 maçta gelip gelerek yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Fenerbahçe 10'da 10 yaparak devam ettiği ligde +24 averajla lider durumda bulunurken, golcüsü Dzeko 10 maçta 10'uncu golüne ulaştı.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Pendikspor'a konuk olan Fenerbahçe, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı. Ligde 30 puanla liderlik koltuğunda yer alan sarı-lacivertliler, yokuna kayıpsız devam ediyor. Sezona başladığından bu yana Avrupa ve ligde başarılı performans sergileyen Fenerbahçe, uzun bir aradan sonra camiada da birlik ve beraberliği yakalamış durumda. Her maçını dolu tribünlere karşı oynayan sarı-lacivertli ekipte taraftarların da İsmail Kartal ve öğrencilerine güveni sonsuz durumda. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında uzun süren şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de yakalanan ivme her geçen hafta büyüyor. Sarı-lacivertliler, Kocaelispor'un 10. haftalar diliminde 1992-93 yılındaki en fazla gol averajı rekoruna da ortak oldu.

DZEKO DEVLEŞTİ

Sarı-lacivertli ekibin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, Pendikspor karşılaşmasının 65, 77 ve 87'nci dakikalarda bulduğu gollerle devleşti. Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Dzeko 12 yıl sonra hat-trick yaparak galibiyette başrolü oynadı. Dzeko, 2011-2012 sezonunda 28 Ağustos 2011 tarihinde Manchester City formasıyla Tottenham'a 4 gol atma başarısı göstermişti. Yıldız futbolcu, söz konusu maçtan bu yana ilk kez bir maçta 3 gol atma başarısı gösterdi ve karşılaşma topunu aldı. Ligdeki gol sayısını 10'a yükselten tecrübeli forvet, gol krallığı yarışında ise Icardi'yi yakaladı. 37 yaşındaki futbolcu ayrıca Lefter Küçükandonyadis'in rekorunu egale ederek lig tarihinde hat-trick yapan en yaşlı oyuncu oldu.

İRFAN CAN İSTİKRARI YAKALADI

Fenerbahçe'de milli futbolcu İrfan Can Kahveci, bu sezon sarı-lacivertli formayla istikrarı yakaladı. Pendikspor maçının 42'nci dakikasında rakip fileleri havalandıran İrfan Can, ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti. Avrupa'da da gol atma başarısı gösteren İrfan Can, rakip ağları 4 kez havalandırdı. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda 9 gol ve 4 asistlik başarı gösterdi.

HEDEF; TRABZONSPOR GALİBİYETİ

Sarı-lacivertlilerde şimdiki hedef ise Trabzonspor galibiyeti. Ligin 11'inci haftasında 4 Kasım Cumartesi günü bordo-mavili ekibi ağırlayacak Fenerbahçe, taraftarı önünde kayıp yaşamak istemiyor. Yenilmezlik serisine Trabzonspor maçını da eklemek isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, bordo-mavili takımın iyi ve yeni hocaları olduğunu dile getirdi. Kartal, Trabzonspor'a karşı hangi olanla çıkacaklarının çalışmasına ise hemen başlayacağını söyledi.