Haberler

Fener'in yeni hocası hızlı başladı! Kendisini istemeyen taraftarı mahcup edecek kareler

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Fener'in yeni hocası hızlı başladı! Kendisini istemeyen taraftarı mahcup edecek kareler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ve ekibi, İstanbul'a geldi. Ancak, taraftarların karşılamaya gitmemesi dikkat çekti. 39 yaşındaki İtalyan hoca ve ekibi, uçak yolculuğu boyunca maç analizleri üzerinde çalıştı. Tedesco'nun göreve daha ilk günden gösterdiği ciddiyet ve çalışkanlık, taraftarları mahcup etti.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, İstanbul'a gelirken ekibiyle birlikte uçakta çalıştı. Taraftarın ilgisizliği dikkat çekerken, genç hocanın görüntüleri gündem oldu.

KİMSE KARŞILAMAYA GİTMEDİ

Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, ekibiyle birlikte İstanbul'a geldi. Ancak 39 yaşındaki çalıştırıcıyı karşılamaya hiçbir Fenerbahçe taraftarı gitmedi. Bu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Fener'in yeni hocası hızlı başladı! Kendisini istemeyen taraftarı mahçup edecek kareler

UÇAKTA MESAİYE BAŞLADI

İtalyan hoca ve ekibi, yolculuk boyunca maç analizleri üzerinde çalıştı. Tedesco'nun göreve daha ilk günden gösterdiği ciddiyet, "Kendisini istemeyen taraftarı mahcup edecek" yorumlarına neden oldu.

Fener'in yeni hocası hızlı başladı! Kendisini istemeyen taraftarı mahçup edecek kareler

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Katar: İsrail'e karşı atacağımız adımları yakında açıklayacağız

İsrail'in vurduğu ülkeden tehdit geldi: Yakında açıklayacağız
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHasan Kürşat Gümüş:

Yalandan bir fotoğraf tamam. Fenerbahçe başına alabileceği en büyük belayı aldı. Her seferinde bu kadar isabetsiz kararlar nasıl alınabiliyor pes doğrusu.

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcelal ödemiş:

Dün bir konuşmasında Neden Fenerbahçe denmiş, Projeden etkilenmiş :) Bir yerden tanıdık geliyor bu söz ama neyse

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Alper Hakan:

bakkal bekiri getirseydiniz. ne salak saçma iş yapıyor bu yönetim. herkes bitti birde devrim özbek haini ile uğraşıyoruz. gidin artık bu takımın başından yere batsın sizin paranızda transferinizde şampiyonluğunuzda defolun gidin.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıözgür :

FB, sözde en iyi hocayı getirdi de ne oldu. Bir de bunu denesinler.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıATİL LA:

Yaw he he … Lafontenden, Ali koça güzellemeler !

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne yaptın Ali Koç! Yeni hocanın adını arama motoruna yazanlar çıldırıyor

Ne yaptın Ali Koç! Yeni hocanın adını arama motoruna yazanlar çıldırıyor
Dikkat çeken iddia: İsrail uçakları, Katar'a iki ülke üzerinden gitmiş

Saldırıyı kınadılar ama İsrail uçaklarına da izin verdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.