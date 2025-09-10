Fener'in yeni hocası hızlı başladı! Kendisini istemeyen taraftarı mahcup edecek kareler

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, İstanbul'a gelirken ekibiyle birlikte uçakta çalıştı. Taraftarın ilgisizliği dikkat çekerken, genç hocanın görüntüleri gündem oldu.

KİMSE KARŞILAMAYA GİTMEDİ

Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, ekibiyle birlikte İstanbul'a geldi. Ancak 39 yaşındaki çalıştırıcıyı karşılamaya hiçbir Fenerbahçe taraftarı gitmedi. Bu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

UÇAKTA MESAİYE BAŞLADI

İtalyan hoca ve ekibi, yolculuk boyunca maç analizleri üzerinde çalıştı. Tedesco'nun göreve daha ilk günden gösterdiği ciddiyet, "Kendisini istemeyen taraftarı mahcup edecek" yorumlarına neden oldu.