Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transferi için Aston Villa ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, bu transferden 21 milyon euro ve bonus geliri elde ederken, anlaşma kapsamında Yasin Özcan'ı da kadrosuna katacak.

ABRAHAM İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş, İngiliz golcü Tammy Abraham'ın transferi konusunda İstanbul'a gelen Aston Villa yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde el sıkıştı. Anlaşmaya göre Aston Villa, Beşiktaş'a 21 milyon euro bonservis bedeli ve bonus ödemesi yapacak.

YASİN ÖZCAN SÜRPRİZİ

Transfer anlaşmasının bir parçası olarak Aston Villa, genç futbolcu Yasin Özcan'ı Beşiktaş'a gönderecek. 19 yaşındaki oyuncunun mevcut kiralık sözleşmesi feshedilerek siyah-beyazlı kadroya katılması planlanıyor.

ABRAHAM VEDA EDİYOR

Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Tammy Abraham'ın saat 18.00'de Türkiye'den İngiltere'ye gitmesi bekleniyor. 28 yaşındaki golcü, Aston Villa'nın pazar günü Newcastle United ile oynayacağı maçta forma giyebilecek.

SEZON PERFORMANSI

Tammy Abraham, bu sezon Beşiktaş formasıyla 26 resmi maçta görev aldı. İngiliz futbolcu bu karşılaşmalarda 13 gol atarken 3 asist yaptı.

YASİN ÖZCAN'IN DURUMU

Yasin Özcan, temmuz ayında Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 7 milyon euro bedelle transfer olmuş, ardından Anderlecht'e kiralanmıştı. Genç oyuncu, Anderlecht'te bu sezon 10 maçta süre aldı. Kiralık sözleşmenin feshedilmesiyle birlikte Beşiktaş'a katılması bekleniyor.