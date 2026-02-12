Haberler

Felipe Melo'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler

Felipe Melo'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler
Güncelleme:
Felipe Melo, Juventus – Galatasaray eşleşmesinde İtalyan ekibini favori gösterirken, Juventus dönemine dair pişmanlıklarını ve Galatasaray tercihini anlattı; "Galatasaray'ın Avrupa DNA'sı yok" sözleri taraftarlardan sert eleştiri aldı.

  • Felipe Melo, Juventus'un Galatasaray'a göre Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesinde favori olduğunu, çünkü Galatasaray'ın bir 'Avrupa DNA'sı olmadığını söyledi.
  • Felipe Melo, PSG'nin kendisini istemesine rağmen Galatasaray'ı seçtiğini ve Türkiye'yi seçtiği için pişman olmadığını belirtti.
  • Felipe Melo, Juventus döneminde Giorgio Chiellini ile sorunlar yaşadığını ve Kulüpler Dünya Kupası'nda onunla kavga etmek istediğini, ancak Chiellini'nin özür dilediğini ifade etti.

Galatasaray ve Juventus'un eski futbolcusu Felipe Melo, iki takım arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesini değerlendirdi. Brezilyalı futbolcu, Tutto Sport'a verdiği röportajda hem kariyerine hem de gelecek planlarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"JUVENTUS'TA ÇOK ŞEYDEN PİŞMANIM"

Juventus dönemine değinen Melo, genç yaşta büyük bir kulübe gittiğini belirterek, "Birçok şeyden pişmanlık duydum. Juventus'ta henüz kazanmaya alışık olmayan genç bir çocuktum. Maliyetim yüksekti ve beklentiler fazlaydı. Ancak Juventus formasını giydiğim için kadere minnettarım; benim için bir hayat okuluydu." dedi.

Melo, dönemin teknik direktörü Antonio Conte'nin kendisini kampa götürmek istemesine rağmen ayrılık kararı aldığını ve sonrasında Juventus'un kazandığı şampiyonluklar için mutlu olduğunu ifade etti.

"PSG YERİNE GALATASARAY'I SEÇTİM"

Fransa'dan da teklif aldığını açıklayan Melo, "PSG beni istemesine rağmen Galatasaray'ı bulduğum için şanslıydım. Türkiye'yi seçtiğim için pişman değilim. İstanbul devasa bir şehir ve Türk halkı olağanüstü bir tutkuya sahip." sözlerini kullandı.

CHIELLINI İTİRAFI: AZ KALSIN KAVGA EDECEKTİK

Giorgio Chiellini ile Juventus döneminde sorunlar yaşadığını söyleyen Melo, "Kulüpler Dünya Kupası'nda onu gördüğümde sertçe tartışmak, hatta kavga etmek istiyordum. Ancak bana sarıldı ve mütevazılığını gösterdi. Benden özür diledi. Aslında geri adım atması gereken bendim." dedi.

"GALATASARAY'IN AVRUPA DNA'SI YOK"

Juventus – Galatasaray eşleşmesinde favoriyi açıklayan Melo, "Juve, Galatasaray'a göre favori çünkü Galatasaray'ın bir 'Avrupa DNA'sı yok. Genel toplamda Juve daha güçlü. Ama İstanbul bir savaş alanı olacak. Manchester City ve Bayern Münih'in nasıl zorlandığını gördünüz." ifadelerini kullandı.

2013 MAÇI VE KARLI ZEMİN

2013'te oynanan unutulmaz Şampiyonlar Ligi maçına da değinen Melo, karlı zemindeki mücadeleyi "çok tuhaf" olarak nitelendirdi. "O zamanki Galatasaray, şimdiki kadar güçlü değildi." diyen Brezilyalı, Torino'daki 2-2'lik maçın aslında iki takım arasındaki dengeyi gösterdiğini savundu.

