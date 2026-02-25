Haberler

Felipe Augusto kariyerinin zirvesinde

Felipe Augusto kariyerinin zirvesinde
TRABZONSPOR'un sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Felipe Augusto, bordo-mavili formayla kariyerinin en golcü dönemini yaşıyor.

TRABZONSPOR'un sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Felipe Augusto, bordo-mavili formayla kariyerinin en golcü dönemini yaşıyor. Genç oyuncu, Avrupa'da 2 sezonda attığı gol sayısını Trabzonspor'da henüz ilk sezonunda geride bıraktı.

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Felipe Augusto, performans grafiğini her sezon yukarı taşıdı. Brezilya'dan Avrupa'ya uzanan kariyer yolculuğunda istikrarlı gelişim gösteren genç oyuncu, özellikle bordo mavili formayla yaptığı skor katkısıyla dikkat çekti. Brezilya Ligi'nde 2021 yılında Corinthians formasıyla 4 maça çıkan Felipe Augusto gol kaydedemedi. Augusto, 2022 sezonunda yine 4 maçta görev yaptı ve gol ya da asist üretemedi. Brezilyalı golcü, 2023 yılında aynı takımda 5'i ilk 11'de olmak üzere 21 karşılaşmada forma giyip, 2 gol kaydetti.

BELÇİKA LİGİ'NDE İSTİKRARLI YÜKSELİŞ

2023-24 sezonunda Belçika Pro Ligi ekiplerinden Cercle Brugge'a transfer olan genç oyuncu, ilk Avrupa sezonunda 10'u ilk 11 olmak üzere 18 maçta görev alıp, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 2024-25 sezonunda ise 27'si ilk 11 olmak üzere 48 maçta sahaya çıkan Augusto; 7 gol, 5 asitlik katkı sağladı.

BORDO-MAVİLİ FORMAYLA ZİRVEYE ÇIKTI

Bordo mavili formayla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa dahil olmak üzere 26 maçta görev alan Felipe Augusto, bu karşılaşmaların 22'sinde ilk 11'de sahaya çıkıp, toplam 11 gol kaydetti. Gollerinin 1'ini Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray'a atan genç oyuncu; Kasımpaşa, Karagümrük, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Başakşehir FK, Kocaelispor ve Gaziantep FK karşılaşmalarında birer kez fileleri havalandırdı. Gençlerbirliği maçında ise 2 gol attı. Belçika'da iki sezonda 9 gol atan oyuncu, Trabzonspor'da henüz ilk sezonunda 11 gole ulaşarak kariyer rekorunu kırdı.

Bu sezon ayrıca 3 şutu direkten dönen Felipe Augusto, toplam 38 şut çekti. Bu şutların 22'sinde isabet sağlayan oyuncu yüzde 58'lik isabet oranı yakaladı. Maç başına 1,73 şut ortalamasıyla oynayan genç futbolcu, hücum hattındaki etkinliğiyle teknik heyetin en önemli kozlarından biri haline geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
