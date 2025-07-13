Felipe Augusto: 'Bize Her Yer Trabzon'

Felipe Augusto: 'Bize Her Yer Trabzon'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un yeni transferi Felipe Augusto, kulübün sosyal medya hesabından taraftarlara seslenerek, Trabzon'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve sahada olmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

TRABZONSPOR'un yeni transferi Felipe Augusto, kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videolu paylaşımda bordo-mavili taraftarlara seslendi. Yeni formayla kamera karşısına geçen 21 yaşındaki Brezilyalı forvet, Trabzon'da olduğu için büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Augusto yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için gerçekten çok iyi hissediyorum ve çok mutluyum. Burada olmak benim için büyük bir zevk. Bir an önce stadyumda olup takımımla beraber oynamak için sabırsızlanıyorum. Burasının kariyerim için büyük bir adım olduğuna inanıyorum. Bu yüzden çok mutluyum" dedi. Taraftarlara teşekkür eden genç oyuncu, "Bana gösterdiğiniz destek için gerçekten minnettarım. Bir an önce sahada olmak ve sizleri mutlu etmek için sabırsızlanıyorum. Bize Her Yer Trabzon" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yeni sezon formasıyla poz veren Augusto, açıklamasını Türkçe "Bize Her Yer Trabzon" diyerek tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi

"47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeni isim!

TRT'de yeni dönem! İşte yapılan tüm atamalar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.