Federico Macheda Ankaragücü'nde Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü, bir dönem Manchester United'da da forma giyen ve son olarak Panathinaikos'ta oynayan Federico Macheda'yı kadrosuna kattı. Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü, bir dönem Manchester United'da da forma giyen ve son olarak Panathinaikos'ta oynayan Federico Macheda'yı kadrosuna kattı. Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren MKE Ankaragücü, forvet oyuncusu Federico Macheda ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İtalyan golcü için Beştepe Tesisleri'nde yapılan imza törenine Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve futbol koordinatörü Sayın Emre Yıldız katıldı.Profesyonel futbol kariyerinde 329 maçta forma giyen Macheda, bu maçlarda 86 gol atma başarısı gösterdi. İtalyan golcünün ayrıca 22 tane de asisti bulunuyor. - Ankara Demirören Haber Ajansı / Spor MKE Ankaragücü Panathinaikos Ankaragücü Spor Haberler

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