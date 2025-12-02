Haberler

Federasyon kararı açıkladı: Galatasaraylılar 'eyvah' dedi
Güncelleme:
Nijerya'nın 2025 Afrika Uluslar Kupası için açıkladığı geniş kadroda Victor Osimhen, Paul Onuachu ve Wilfred Ndidi de yer aldı. Galatasaraylı Osimhen, Nijerya Milli Takımı'na katıldığı son 2 kampta da sakatlık yaşamıştı. Golcü oyuncunun yeniden milli takıma davet edilmesi taraftarlar arasında endişe yarattı.

21 Aralık 2025 - 18 Ocak 2026 tarihleri arasında Fas'ta düzenlenecek 2025 Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) öncesi takımlar kadrolarını açıkladı.

SÜPER LİG'DEN 3 İSİM

Nijerya Futbol Federasyonu'nun açıkladığı kadroya göre Nijerya'nın aday kadrosuna Galatasaray'ın forveti Victor Osimhen, Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu ve Beşiktaşlı futbolcu Wilfred Ndidi de kadroya dahil edildi.

OSIMHEN SON 2 KAMPTA SAKATLANDI

Galatasaray'ın 75 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı Victor Osimhen, ülkesinin milli takım kampına katıldığı son 2 dönemde de sakatlık yaşayarak Türkiye'ye dönmüştü. Yıldız ismin yeniden milli takıma çağrılması sarı-kırmızılı taraftarları korkuttu.

Nijerya'nın geniş kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Maduka Okoye, Amas Obasogie, Francis Uzoho, Ebenezer Harcourt, Stanley Nwabali, Adebayo Adeleye

Defans: Felix Agu, Zaidu Sanusi, William Troost-Ekong, Ajayi Oluwasemilogo, Bright Osayi-Samuel, Bruno Onyemaechi, Chidozie Awaziem, Calvin Bassey, Ola Aina, Igoh Ogbu, Ryan Alebiosu, Adeleke Adekunle, Emmanuel Michael

Orta saha: Wilfred Ndidi, Frank Onyeka, Alhassan Yusuf, Alex Iwobi, Fisayo Dele-Bashiru, Raphael Onyedika, Christantus Uche, Ebenezer Akinsanmiro, Tochukwu Nnadi, Usman Muhammed, Peter Agba, Tom Dele-Bashiru

Forvet: Ademola Lookman, Victor Osimhen, Tolu Arokodare, Samuel Chukwueze, Moses Simon, Adams Akor, Chidera Ejuke, Olakunle Olusegun, Sadıq Umar, Kelechi Iheanacho, Taiwo Awoniyi, Victor Boniface, Paul Onuachu, Terem Moffi, Nathan Tella, Cyriel Dessers, Abdulrrasheed Shehu, Rafiu Durosinmi, Ekeson Okorie, Chisom Orji, Philip Otele, Ikwuemesi Chukwubuikem, Salim Fago

