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Federasyon Başkanı'ndan bomba istihbarat: Ali Koç kafayı kırmış, Aboubakar'ın üç gömlek üstünü getiriyor

Spor Haberleri

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı ve iş insanı Murat Kapki, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un süperstar bir forvet getireceği bilgisini paylaştı. Kapki, "Ali Koç kafayı kırmış, Aboubakar'ın üç gömlek üstünü getiriyor. Livakovic de bitti" dedi.

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran ve iki derbide de ezeli rakibine 3-0'lık skorla kaybeden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, son senesinde iddialı bir kadroyla artık şampiyonluğu yaşamak istiyor.

Sarı-Lacivertliler, pazar günü Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. İzmir'de oynanacak maçın ardından Fenerbahçe için transfer dönemi resmen başlıyor.

Federasyon Başkanı'ndan bomba istihbarat: Ali Koç kafayı kırmış, Aboubakar'ın üç gömlek üstünü getiriyor

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı ve Radyo Gol'un Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kapki, Radyo Gol'deki programda dikkat çeken bir istihbarat paylaştı. Kapki, bir kaleci ve santrfor transfer olacağını ifade etti.

Kapki söz konusu programda, "Fenerbahçe'nin gündeminde çok önemli isimler var. Ali Koç kafayı kırmış. Getirecekleri bir isim var. Aboubakar'ın üç gömlek üstü. Livakovic ile de çok iyi bir noktadalar, bitti bitecek" dedi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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