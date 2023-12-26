Fatih Terim, Panathinaikos ile anlaştı! Yarın imza için Atina'ya gidiyor

Kariyerinde son olarak Galatasaray'ı çalıştıran teknik direktör Fatih Terim yaklaşık 2 yıl sonra yeşil sahalara geri dönüş hazırlığında. Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşmaya varan Terim'in yarın detayları görüşmek için Atina'ya gideceği öğrenildi.

GALATASARAY'DA TARİH YAZDI

1996 yılında Galatasaray'ın teknik direktörlüğüne getirilen Fatih Terim, 4 ayrı dönemde üstlendiği görevinde sarı-kırmızılılarla 1 UEFA Kupası şampiyonluğu, 8 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 4 kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Terim, sarı-kırmızılılarla toplamda 16 kupa kazanma başarısı gösterdi.

BURAK ELMAS'LA KAN UYUŞMAZLIĞI

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in başkanlığı bırakmasının ardından göreve gelen Burak Elmas, ilk iş olarak teknik direktörlüğe Fatih Terim'i getirmişti. 2021-2022 sezonuna daha çok genç oyuncuları transfer ederek başlayan Galatasaray'da beklenen başarı gelmedi. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından 10 Ocak 2021 tarihinde Fatih Terim'in Galatasaray'daki 4. dönemi sona ermiş oldu.

YUNAN EKİBİYLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI

Yaklaşık 2 yıldır takım çalıştırmayan Fatih Terim için Yunanistan'ın Panathinaikos ekibi devreye girdi. Yunan ekibiyle prensip anlaşmasına varan Terim'in yarın son detayları görüşmek için Atina'ya gideceği öğrenildi.