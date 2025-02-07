Fatih Terim'in takımından gol yağmuru

Suudi Arabistan Pro Lig'in 19. haftasında, Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab ile Al Khaleej karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, ikinci devrede yağmur gibi gol yağdı.

GOL YAĞDIRDILAR

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan ev sahibi ekip, peş peşe bulduğu gollerle rakibini adeta bozguna uğrattı ve sahadan 5-1'lik net bir galibiyetle ayrıldı. Al Shabab'a zaferi getiren goller Wesley Hoedt'ten (2) ve Abderrazak Hamdallah'tan (3) gelirken, konuk takımın tek sayısını Abdullah Al Salem kaydetti.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu farklı galibiyetle puanını 32'ye yükselten Al Shabab, ligde üst sıralara tırmanışını sürdürdü. Al Khaleej ise ağır mağlubiyetin ardından 27 puanda kaldı.