Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 19. haftasında Al Khaleej'i konuk etti. İlk yarı 1-1 sona ererken, ikinci devrede sahneye çıkan Al Shabab, rakibini 5-1 mağlup etti. Al Shabab'ın gollerini Wesley Hoedt ve Abderrazak Hamdallah attı. Bu galibiyetle Al Shabab, puanını 32'ye çıkararak ligde üst sıralara tırmandı. Al Khaleej ise 27 puanda kaldı.
Suudi Arabistan Pro Lig'in 19. haftasında, Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab ile Al Khaleej karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, ikinci devrede yağmur gibi gol yağdı.
GOL YAĞDIRDILAR
İkinci yarıya fırtına gibi başlayan ev sahibi ekip, peş peşe bulduğu gollerle rakibini adeta bozguna uğrattı ve sahadan 5-1'lik net bir galibiyetle ayrıldı. Al Shabab'a zaferi getiren goller Wesley Hoedt'ten (2) ve Abderrazak Hamdallah'tan (3) gelirken, konuk takımın tek sayısını Abdullah Al Salem kaydetti.
PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA
Bu farklı galibiyetle puanını 32'ye yükselten Al Shabab, ligde üst sıralara tırmanışını sürdürdü. Al Khaleej ise ağır mağlubiyetin ardından 27 puanda kaldı.