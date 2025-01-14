Fatih Terim'in takımında ayrılık
Al Shabab teknik direktörü Fatih Terim, ligde oynayacakları Al Riyadh maçı öncesi ayrılığı duyurdu. Fatih Terim, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Gustavo Cuellar'ın takımdan ayrılacağını belirtti.
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Fatih Terim'li Al Shabab, evinde Al Riyadh'ı konuk edecek. 15 Ocak Çarşamba günü oynanacak mücadele, TSİ 18.05'te başlayacak.
FATİH TERİM AYRILIĞI AÇIKLADI
Al Shabab teknik direktörü Fatih Terim, ligde çıkacağı ikinci maç öncesinde ayrılığı açıkladı. Fatih Terim, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Gustavo Cuellar'ın takımdan ayrılacağını duyurarak, "Gustavo Cuellar, mali meselelerini bitirdikten sonra kulüpten ayrılmaya yakın" ifadelerini kullandı.