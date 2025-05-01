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Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti

Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
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Fatih Terim tedrisatındaki Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, Al Fateh'e 3-1 mağlup oldu. Al Shabab'ın ligdeki 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 30. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Al Fateh'e konuk oldu. Al Fateh Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Al Fateh 3-1'lik skorla kazandı.

Maça Al Fateh çok hızlı başladı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Matias Vargas, 4. dakikada Sofiane Bendebka ve 16. dakikada Murad Batna kaydetti. Al Shabab'ın tek golü 13. dakikada Cristian Guanca'dan geldi.

Konuk ekiğ Al Shabab'da Daniel Podence, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

TERİM, 9 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte 9 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Terim'in ekibi Al Shabab, 51 puanda kaldı. Yenilmezlik serisini 6 maça yükselten Al Fateh ise 33 puana yükseldi. Ligde bir sonraki hafta Al Shabab, milli oyuncu Merih Demiral'ın da forma giydiği Al Ahli'yi ağırlayacak. Al Fateh ise deplasmanda Al Wehda ile karşılaşacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımehmet altın:

Kaç bakalım kaç ne kadar daha kaçacaksın, seçil erzanı yem ettin paraları huplettin unutturana kadar kaç. Herkes unuturda yaradan unutmaz...

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