Üye Girişi
Haberler

Fatih Terim, "İcardi mi, Osimhen mi?" sorusuna bakın ne yanıt verdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın efsane Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisine yöneltilen "İcardi mi, Osimhen mi?" sorusuna "Söylemem" yanıtı verdi. Terim'in bu yanıtı, orada bulunanları güldürdü.

Süper Lig devi Galatasaray'da sayısız başarılara imza atan ve son olarak Yunan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran ünlü antrenör Fatih Terim'in dolaşıma giren bir videosu çok konuşuldu. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na katılmak adına geldiği Azerbaycan'da yoğun ilgiyle karşılanan Terim'e bir taraftarın sorduğu soru gündem oldu.

"ICARDI Mİ, OSIMHEN Mİ?"

Futbolseverlerin kendisini karşılamak için alana akın ederken Terim kendisine gelen bir soru karşısında bir anda şaşkına döndü. Bir taraftar Terim'e doğru yaklaşırken kendisine "Icardi mi, Osimhen mi?" sorusunu yöneltti. Bu soru karşısında bir an duraksayan Terim, "Söylemem" yanıtını verdi. Terim'in bu yanıtı orada bulunanları güldürdü.

DAHA ÖNCE YANITLAMIŞTI

71 yaşındaki futbol adamı, İzmir'deki bir futbol konferansında 2 golcü oyuncu için benzer bir soruya yanıt vermişti. Terim açıklamasında "İki tane ayrı tip oyuncu. Bir tanesi 18 kutusu içinde bir tanesi hem içeride hem de dışarıda. Icardi, 18'in içindeki yeteneği dolayısıyla dünyanın sayılı oyuncularından biridir. Osimhen, akla gelmeyecek goller atabilen bir oyuncu" demişti.

Fatih Terim,
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL

Sanık kürsüsüne çıkan örgüt lideri aylık gelirini açıkladı

 Yenidoğan çetesinin duruşmasında gerginlik! Avukat dışarı çıkarıldı

Mahkeme başkanının isteği tartışma çıkardı

 Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti

Olaylı kongre partiyi karıştırdı! Cemal Enginyurt ve Salih Uzun istifa etti
Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler

Kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Teğmen Ebru Eroğlu ne yaptı, neden soruşturma açıldı? Ebru Eroğlu'na ne oldu? A101 21 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 21 Kasım Perşembe A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? BİM 19 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi aktüel ürünler var? 19 Kasım Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Ebru Eroğlu kimdir, ihraç edildi mi? Teğmen Ebru Eroğlu kaç yaşında ve nereli? Salih Uzun kimdir? Salih Uzun kaç yaşında, nereli? Salih Uzun'un hayatı ve kariyeri! Cemal Enginyurt kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cemal Enginyurt'un siyasi kariyeri… Salih Uzun istifa mı etti? Salih Uzun neden istifa etti? Cemal Enginyurt istifa mi etti, neden istifa etti? Ehliyet yenileme için gerekli evraklar nedir? Ehliyet yenileme ne kadar, süresi uzatıldı mı? EHLİYET YENİLEME UZATILDI MI? Sürücü belgesi yenileme ne zamana kadar yapılmalı? EHLİYET YENİLEME 2025! Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.