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Suudi Arabistan Pro Lig'in 18. hafta maçında Al Shabab, deplasmanda Al Ettifaq'a 3-1 mağlup oldu. Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Berabere bile kalsak üzülürdüm. 90 dakika Al-Ettifaq'ın yarı sahasında oynadık. Kaleye 30 şut çektik, 6 kez topumuz direğe çarptı ve bir penaltı kaçırdık" dedi.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 18. hafta maçında Al Shabab, Al Ettifaq'a konuk oldu. EGO Stadyum'daki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Al Ettifaq'a galibiyeti getiren golleri 35 ve 90+11.'dakikada Wijnaldum ile 43'te Joao Costa kaydetti. Al Shabab'ın tek golünü ise 40. dakikada Hamdallah attı. Al Shabab'da Hamdallah 75. dakikada kazanılan penaltı atışından yararlanamadı.

Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Al Ettifaq'a 3-1 yenildikleri maçın ardından düzenlediği basın toplantısında karşılaşma sırasında yaşananlara şaşırdığını dile getirdi.

"BERABERE BİLE KALSAK ÜZÜLÜRDÜM"

Oynadıkları oyun nedeniyle futbolcularına büyük hayranlık duyduğunu söyleyen Terim, "Berabere bile kalsak üzülürdüm. 90 dakika Al-Ettifaq'ın yarı sahasında oynadık. Kaleye 30 şut çektik, 6 kez topumuz direğe çarptı ve bir penaltı kaçırdık." dedi. Karşılaşmadan galip ayrılan El Ettifaq'ı da tebrik eden Türk teknik direktör, özellikle ikinci yarıda oyunlarına dikkat çekerek "Takımın bu yarıda gösterdiği performansı ifade edemiyorum. Mükemmeldi ve hayatımda böyle bir maç hiç izlemedim ama bu futbol." ifadelerini kullandı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Fatih Terim'in takımı Al Shabab, bu mağlubiyetin ardından 29 puanda kaldı. Al Ettifaq, 22 puana yükseldi. Suudi Arabistan Pro Lig'in bir sonraki haftasında Al Shabab, Al Khaleej'i konuk edecek. Al Ettifaq, Al Akhdod deplasmanına gidecek.

Fatih Terim'i şoke eden maç: Hayatımda böylesini izlemedim
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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