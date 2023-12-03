Fatih Terim, Türkiye'nin konuştuğu Seçil Erzan davası sonrası ilk kez görüntülendi

Banka şube müdürü Seçil Erzan'ın "Fatih Terim Fonu" adı altında futbol dünyasını dolandırdığı dava Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Davayla ilgili soruşturma devam ederken bir süredir ortada görünmeyen Fatih Terim, oyuncu Alina Boz ve yönetmen Umut Evirgen'in nikah töreninde ilk kez görüntülendi. Terim, çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Türkiye'yi sarsan milyon dolarlık dolandırıcılık davasının başrolünde olan Fatih Terim, uzun zaman sonra oyuncu Alina Boz ve yönetmen Umut Evirgen'in nikah töreninde görüntülendi. Terim çiftin nikah şahitliğini yaptı.

UZUN ZAMANDIR ORTADA YOKTU

Banka müdürü Seçil Erzan'ın "Fatih Terim Fonu" adı altında futbol dünyasını dolandırdığı dava devam ederken uzun süredir ortada görünmeyen Fatih Terim ilk kez görüldü.

NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Oyuncu Alina Boz ve yönetmen Umut Evirgen, bu akşam gerçekleşen nikah töreni ile evlendi. Alina Boz'un nikah şahidi meslektaşları Burak Can ve Cemre Beygüven oldu. Umut Evirgen'in şahitliğini ise oyuncu Özge Özpirinçci ile teknik direktör Fatih Terim yaptı.

MUTLULUKLAR DİLEDİ

Çifte nikah cüzdanını veren Fatih Terim, "İyi bir evlilik, bereketli bir evlilik, mutlu bir evlilik diliyorum. Allah sizi bir yastıkta kocatsın" dedi.