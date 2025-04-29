Fatih Terim'den final kaybeden gençlere duygusal paylaşım

Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Fatih Terim, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor U19 takımı için bir paylaşım yaptı.

TERİM'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Trabzonspor U19 Takımı oyuncularının fotoğrafının yer aldığı görselle birlikte duygusal bir mesaj yayınlayan Terim, genç futbolculara destek verdi.

Paylaşımında, "Bazen kazanırken öğrenirsiniz, bazen de kaybederken; yeri gelir, kaybettiğinizi düşündüğünüzde anlarsınız zaman içinde aslında ne çok şey kazandığınızı, kimlere ilham, cesaret kaynağı olduğunuzu... Mücadelenizle gurur duydum çocuklar, bugün siz de kazandınız" ifadelerine yer veren tecrübeli teknik adam, genç sporcuların mücadelelerinden ötürü gurur duyduğunu vurguladı.

İşte o paylaşım;