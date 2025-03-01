Fatih Terim'den Suudi Arabistan'da bir ilk

Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. haftasında Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Damac'ı konuk etti. Al Shabab Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

2-0 KAZANDILAR

Al Shabab'a galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Cristian Guanca ve 83. dakikada Mohammed Al Shwirekh kaydetti. Al Shabab, bu galibiyetle 39 puana ulaşarak 6. sıraya yerleşti. Damac ise 24 puanla 13. sırada kaldı.

FATİH TERİM'DEN BİR İLK

Bu sonuçla birlikte Fatih Terim, ligde ilk kez üst üste ikinci maçını kazandı. Ligde bir sonraki hafta Al Shabab, Al Nassr'a konuk olacak. Damac ise deplasmanda Al Taawon ile karşı karşıya gelecek.