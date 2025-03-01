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Fatih Terim'den Suudi Arabistan'da bir ilk

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Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. haftasında Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, konuk ettiği Damac'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Fatih Terim, ligde ilk kez üst üste iki maçını kazandı.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. haftasında Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Damac'ı konuk etti. Al Shabab Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

2-0 KAZANDILAR

Al Shabab'a galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Cristian Guanca ve 83. dakikada Mohammed Al Shwirekh kaydetti. Al Shabab, bu galibiyetle 39 puana ulaşarak 6. sıraya yerleşti. Damac ise 24 puanla 13. sırada kaldı.

FATİH TERİM'DEN BİR İLK

Bu sonuçla birlikte Fatih Terim, ligde ilk kez üst üste ikinci maçını kazandı. Ligde bir sonraki hafta Al Shabab, Al Nassr'a konuk olacak. Damac ise deplasmanda Al Taawon ile karşı karşıya gelecek.

Fatih Terim'den Suudi Arabistan'da bir ilk
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMustafa Hanedar:

Liderle puan farkı 20 Sıralama 6 2 hafta üst üste galibiyet Bayağı sallıyor ligi ya hiç sorma

Yorum Beğen23
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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Ne büyük başarı. Sanki Arjantin, sanki İtalya ligi :-)

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Haber YorumlarıBeyinsizlerle Mücadele Başkanı:

Başlığa bakınca biz de bir şey sandık. Adam takımın başına geçeli tam 10 hafta oldu, ilk kez üst üste 2 maç kazanmış. Vitor Perreira bu takımdan gitmeden önce çıktığı ilk 10 maçta 7 galibiyet 3 mağlubiyet ile 24 puan toplarken, Fatih Terim ilk 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 16 puan toplayabilmiş. Türkiye'de hakemlerle 9 senede 8 defa şampiyon yapılan sözde imparator, şimdiye kadar yurtdışında gittiği tüm takımlardan kovuldu.

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Haber YorumlarıSeçilmiş kişi:

Bizde imparator dünyada balon

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Haber YorumlarıOSMAN HEZER:

İki maç üst üste kazaninca bir ilk mi oluyor bu olay. Bu kadar aptalca bir başlık ya da haber olabilir mi??

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