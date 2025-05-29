Fatih Terim'den Muslera'ya duygusal veda

Fatih Terim'den Muslera'ya duygusal veda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrılma kararı alan Fernando Muslera'ya sosyal medyadan duygusal bir mesajla veda etti. Terim yaptığı paylaşımda "Galatasaray'ın tarihine ismini kazıdın, hep hatırlanacaksın." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'da Al-Shabab'ı çalıştıran Galatasaray'ın efsane hocalarından biri olan Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrılma kararı alan Fernando Muslera ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Fatih Terim, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak Muslera'ya veda etti.

''TARİHE İSMİNİ KAZIDIN, HEP HATIRLANACAKSIN''

Fatih Terim yaptığı paylaşımda, "Temmuz 2011'de 20'li yaşlarının ilk yarısını henüz geçmiş, genç bir delikanlıydın Florya'ya ilk adım attığında. Aradan geçen onca zaman, 14 yıl… Dile bile kolay değil bazen ama yaşanan tüm duygular, hayatın akışı içinde sizi daha da yaklaştırır birbirinize. 14 yılda bir aile babası oldun, ailemin bir parçası oldun, torunlarımın idolü oldun, en önemlisi büyük Galatasaray ailesine yakışan bir kaptan oldun. Galatasaray'ın 120 yıllık tarihinin en özel yerine kazıdığın ismin, yüz yıllar boyunca hep orada kalacak, Türkiye ve Galatasaray için yaptıkların hep hatırlanacak. Sevgi, tüm mesafeleri eritir. Yeni hayatında atacağın her adımda bunu hissedeceksin. Her şey için teşekkürler, evlat!" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Süper Lig'e yükselen üçüncü takım Fatih Karagümrük

Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım belli oldu
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Naci Görür'den Bingöl'deki depreme ilişkin ilk yorum: Stresin artmasına neden oluyor olabilir

Bingöl depremi sonrası Naci Görür'den jet yorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim'den Muslera'ya duygusal veda

Fatih Terim'den ayrılık sonrası duygusal veda
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı

Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
DEM Partili Çiçek Otlu'nun translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı

DEM Partili vekilin translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismi belirledi

Koltuğuna oturacak isim belli oldu
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Fenerbahçe Beko'da korkutan sakatlık! Maça devam edemedi

Fenerbahçe Beko'da korkutan sakatlık! Maça devam edemedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.