Fatih Tekke'yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum

Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak Trabzonspor ve Galatasaray, dev final öncesi ortak basın toplantısı düzenlendi. Teknik adamlar Okan Buruk ve Fatih Tekke ile kaleciler Fernando Muslera ve Uğurcan Çakır, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

TEKKE'DEN GALATASARAY İDDİALARINA RET

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Uğurcan Çakır için Fernando Muslera'ya gelen soruya cevap verdi. Bir gazetecinin Muslera'ya yönelttiği, "Sözleşmen bitiyor. Senden sonra eldivenlerini Uğurcan Çakır gibi bir kaleciye bırakmak ister misin?" sorusuna cevap veren Tekke, "Uğurcan Çakır'ın çok değerli eldivenleri var. Böyle bir soruyu kabul etmiyorum. Uğurcan adına ben cevap vermiş oldum." diye cevapladı.

SEZON PERFORMANSI

Bordo-mavilililer ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunan Uğurcan Çakır, bu sezon forma giydiği 42 maçta kalesinde 49 gol gördü. Tecrübeli eldiven, 18 maçta da kalesini gole kapadı. 29 yaşındaki kalecinin piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.