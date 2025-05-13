İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

Sarsıntılar bitmiyor! İstanbul'da korkutan deprem
ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık

Erdoğan'la görüşüp kararını vermiş! Trump'tan tarihi "Suriye" adımı
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? En sonunda kararını verdi
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

Türkiye konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı geri adım atmadı

Fatih Tekke'yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray ile oynayacakları Türkiye Kupası finali öncesinde düzenlenen basın toplantısında Uğurcan Çakır için gelen transfer sorusuna cevap verdi. Tekke, "Uğurcan Çakır'ın çok değerli eldivenleri var. Böyle bir soruyu kabul etmiyorum.'' dedi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak Trabzonspor ve Galatasaray, dev final öncesi ortak basın toplantısı düzenlendi. Teknik adamlar Okan Buruk ve Fatih Tekke ile kaleciler Fernando Muslera ve Uğurcan Çakır, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

TEKKE'DEN GALATASARAY İDDİALARINA RET

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Uğurcan Çakır için Fernando Muslera'ya gelen soruya cevap verdi. Bir gazetecinin Muslera'ya yönelttiği, "Sözleşmen bitiyor. Senden sonra eldivenlerini Uğurcan Çakır gibi bir kaleciye bırakmak ister misin?" sorusuna cevap veren Tekke, "Uğurcan Çakır'ın çok değerli eldivenleri var. Böyle bir soruyu kabul etmiyorum. Uğurcan adına ben cevap vermiş oldum." diye cevapladı.

SEZON PERFORMANSI

Bordo-mavilililer ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunan Uğurcan Çakır, bu sezon forma giydiği 42 maçta kalesinde 49 gol gördü. Tecrübeli eldiven, 18 maçta da kalesini gole kapadı. 29 yaşındaki kalecinin piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fatih Tekke'yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBiz ofluyuz:

bu ne hadsizlik

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeremoni:

Bu nasıl kompleks ? salncaga binen sıradaki takım siz misiniz ?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeki Anti:

Yav sanki galatasaray uğurcan çakırı istemiş de onlar vermemiş havası yaratıyorlar halbuki kimsenin onu istediği falan yok sadece asparagas haber yayıyorlar..

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı

İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha! Yarın ifade verecek
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.