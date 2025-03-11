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Fatih Tekke, Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri

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Trabzonspor'da Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilmesi üzere Fatih Tekke ile anlaşma sağlandı. Tekke, görüşmeleri tamamlamak ve ardından sözleşme imzalamak üzere Trabzon'a geldi. Taraftarların havalimanında coşkuyla karşıladığı Tekke, taraftarlara hitaben "Hepinizi çok seviyorum. İnşallah bu süreci hep beraber atlatacağız. Kaybedecek 1 saniyemiz bile yok" dedi.

Trabzonspor'da Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilmesi üzere Fatih Tekke ile anlaşma sağlandı. Tekke, görüşmeleri tamamlamak ve ardından sözleşme imzalamak üzere Trabzon'a geldi.

"KAYBEDECEK 1 SANİYEMİZ BİLE YOK"

Taraftarların havalimanında coşkuyla karşıladığı Fatih Tekke, "Hepinizi çok seviyorum. İnşallah bu süreci hep beraber atlatacağız. Kaybedecek 1 saniyemiz bile yok." açıklamasında bulundu.

"YUVANA HOŞ GELDİN"

Öte yandan Trabzonspor, sosyal medyada "Yuvana hoş geldin Fatih Tekke" başlıklı bir paylaşım yaptı.

Fatih Tekke, Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri

Fatih Tekke, Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri
Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

Trabzon’dan bir cacık olmaz

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Haber YorumlarıBeyhan Bakici:

Uc hafta sonra kovulur

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Haber Yorumlarıcorci:

usta şu saçı kes, yakışmış işte yıllardır inatla uzatıyorsun. keçeye dönmüş ya

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