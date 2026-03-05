Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye TFF'den sosyal sorumluluk ödülü

Haberler

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu'nun değerlendirmesi sonucunda Şubat ayı Sosyal Sorumluluk Ödülü'nün sahibi oldu. Tekke'ye ödülü, bugün yapılan antrenman öncesinde TFF Trabzon Bölge Temsilcisi Hamdi Aslan tarafından takdim edildi.

SAĞDUYU VE SAYGI MESAJI

Fatih Tekke, 5 Ocak Pazartesi günü Galatasaray ile oynanan Turkcell Süper Kupa Yarı Final karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada futbolun bir oyun olduğuna dikkat çekmiş, sporun insanları bir araya getiren ve keyif alınması gereken yönünü vurgulamıştı.

Trabzonspor Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Fatih Tekke, Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından Şubat Ayı Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görüldü. 5 Ocak Pazartesi günü Galatasaray ile oynadığımız Turkcell Süper Kupa Yarı Final karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada futbolun bir oyun olduğunu vurgulayan Teknik Direktörümüz Fatih Tekke, sporun insanları bir araya getiren ve keyif alınması gereken yönüne dikkat çekmişti. Kullandığı dil ve verdiği mesajla tribün kültüründe saygı ve sağduyunun önemine işaret eden Tekke, sahadaki rekabetin ötesinde sporun birleştirici gücünü öne çıkaran yaklaşımı dolayısıyla Şubat Ayı Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görüldü."

ÖDÜL ANTRENMAN ÖNCESİ TAKDİM EDİLDİ

Fatih Tekke'ye ödülü, bugün Trabzonspor'un gerçekleştirdiği antrenman öncesinde TFF Trabzon Bölge Temsilcisi Hamdi Aslan tarafından takdim edildi.

