Fatih Tekke: 'Galibiyet hak edilmişti'

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kayserispor karşısında aldıkları 4-0'lık galibiyetin hak edilmiş bir sonuç olduğunu belirterek, milli ara öncesinde taraftarlara mutluluk yaşattıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, değerlendirmelerde bulundu.

"Hak ettiğimiz bir galibiyet"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ilk yarı ve ikinci yarı farklı bir görüntü sergilediklerini belirterek, "Bana genel olarak baktığımızda hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Milli takım arasına girerken taraftarımıza mutluluk yaşattığımızı düşünüyorum. Pas kayıplarından dolayı ilk yarı ve ikinci yarı farklı geçti. İkinci yarıda tamamen kontrol bizdeydi. Buradan çıkaracağımız en önemli ders, basit top kayıplarını azaltmak olacak. Genel itibarıyla olumlu bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

"Genç oyuncularımız dinamik ve değerli"

Oyun şablonunda bir değişiklik yapmadıklarını ifade eden Tekke, "Genç oyuncuların farklı mevkilerde oynamaları olabiliyor. Bizim takımımızda 30-40 milyon Euro'luk oyuncular yok. Genç ve dinamik oyuncularımız var. O yüzden saygıyı hak ediyorlar. Bazı oyuncularımızın geliştirmesi gereken yönleri var ama bunları kendileri de biliyor" şeklinde konuştu.

"Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var"

Trabzonspor taraftarının maça ilgilisiyle ilgili gelen soruya ise Tekke, "Burası dolduğunda bizim işimiz çok daha kolaylaşıyor. Trabzonsporlular ve Trabzon insanı, oyuncularımızın eksik yönlerini destek vererek kapatabilir. Bugün buna ihtiyacımız var. Onların gücü bize önemli katkı sağlıyor. Biz 250-300 milyon Euro'luk bir takım değiliz. Desteğe ihtiyacımız var" dedi.

Tekke, milli arada hazırlık maçı yapmayı planladıklarını da sözlerine ekledi. - TRABZON