Fatih Tekke: Fenerbahçe Maçına Odaklanacağız

- Fatih Tekke : "Çok yorulduk artık Fenerbahçe maçına odaklanacağız"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Bodrum FK maçının ardından mücadelenin fiziksel olarak çok yoğun geçtiğini belirterek, takım savunmasında daha iyi olmaları gerektiğini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Trabzonspor sahasında Bodrum FK'yı 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu. Tekke, hiç beklemedikleri anlar yaşadıklarını ve çok yorulduklarını belirterek, "Fiziksel olarak yoğun bir maç oldu. Top bizdeyken olumlu işler yaptık ancak takım savunmasında daha iyi olmamız gerekiyor. Rakibin net bir pozisyonu yoktu ama yaptığımız hatalardan dolayı 2 gol yedik. Daha cesur olmalıyız" dedi.

"Bu mücadele bizi mutlu etti"

Takımın mücadelesine dikkat çeken Fatih Tekke, "Oyuncularımız ellerinden geleni yaptı. Belki de böyle bir maça ihtiyacımız vardı. Arkadaşı için koşma, mücadele etme gibi önemli değerler ön plandaydı. Yorulduk ama artık bunu bir kenara bırakıp Fenerbahçe maçına hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

"İyi kokular almadım"

Maçın hakem performansı ile ilgili gelen soruya kısa bir yanıt veren Tekke, "Kısa ve öz konuşacağım; ben kenardan iyi kokular almadım" diyerek hakem kararlarına tepki gösterdi.

"Şampiyon olacağız. Şampiyonlar Ligi finali oynayacağız"

Oyunun son bölümünde 9 kişi kaldıktan sonra duygusal bir oyun sergilediklerini belirten Tekke, "9 kişiyle bir sistem planlamamıştım ama belki de bundan sonra planlamam gerekiyor. Top bizdeyken çalıştığımız organizasyonlardan 3 gol bulduk. Ancak top rakipteyken istediğimiz savunmayı yapamadık. Bekleme durumuna geçtik ve bu hoşuma gitmedi. Giren ve çıkan oyuncuların verdikleri emek konuşulmalı. Bu mücadele bizi mutlu etmeli. Biz şampiyon olacağız, Şampiyonlar Ligi finali de oynayacağız. Söylemesi kolay ve çok zor. Ancak ben inanıyorum. Bu yıl biraz sabır gerekiyor" şeklinde konuştu.