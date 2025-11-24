Haberler

Fatih Tekke: 'Desteğe ihtiyacımız var'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımdaki son durum ve gelecek hedefleri üzerine yaptığı açıklamalarda, kazandıkları 4-3'lük maç sonrası üzerindeki duyguları ve oyuncuların desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Fatih Tekke, "11 yıldır ilk kez böyle sevindim. Kendimi tutmaya çalışıyorum. Soyunma odasında gösterilen duygu çok yoğun ama kapasitemiz belli. İyisini yapmaya çalışıyoruz. En iyisini yapabiliriz müsaade ederlerse. Desteğe ihtiyacımız var. Akla ihtiyacımız yok" dedi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü hafta maçında konuk olduğu RAMS Başakşehir FK'yı 4-3 mağlup etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Fatih Tekke "Maç başlangıcı ve bitimine kadar heyecan vericiydi. Maçın üzücü kısımları da var ama sonunda lehimize gelişti. Rakibimiz 10 kişi kaldı. Bu durumun aslında bizim için pozitif olması lazımken Visca'yı kaybettik. Sağlık durumu hakkında bilgilendirme resmi hesabımızdan yapılacaktır. 10 kişi rakibe oynarken istemediğimiz durum geriye düşmektir. Bunu yaşadık. Penaltı ve basit pas kaybından yapılan ortadan gelen gol ve kornerden yediğimiz gol. Durum pozitif görünürken olumsuz anlar yaşadık. Geri dönmesini bildik. Gayet iyi maçtı. Son anlarda yaşadığımız duyguyu ben de hissettim. Muci'nin morale ihtiyacı vardı. Yeni bebeği oldu. Hediye olsun. Hedefimiz 3 puandı ve çok değerli bir durum. Sadece kaptanımızın durumu çok üzdü bizi" şeklinde konuştu.

'BENDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK'

Fatih Tekke ilk geldiği günden bu zamana yaşadığı gelişim sorulduğunda şu şekilde cevap verdi:

"Bende herhangi bir değişiklik yok. Allah nasip ediyor. İlk geldiğim gün kulübün taraftarının ve oyuncuların durumu belliydi. 8 ay geçmiş. Herkes gelişimi görüyor ve pozitif buluyor. Oluğundan fazla göstermeye gerek yok. Son haftalarda oyuncumuzun sakatlanması ve cezalanması bizi etkiliyor. Dolayısı ile geniş kadromuz yok. Rakibimiz 5 kişi eksik olduğunda da kendi oyununu oynayabiliyor. Yeni bir durum yok. Benle ilgili bir değişiklik yok çalışmaya devam."

'NASİBİMİZDE TOP BİZİM TARAFA GELİNCE OLUŞAN EN OLUMSUZ SENARYO GERÇEKLEŞİYOR'

Hakemler hakkında konuşan Fatih Tekke, "Pozisyonları izlemedim ama hakemlerimiz ve yanımdaki hakemler yakın pozisyonda 'bir şey olmaz' diyorlar. En çok bundan rahatsız oluyorum. Kaldı ki bizim nasibimizde top bizim tarafa gelince oluşan en olumsuz senaryo gerçekleşiyor. Neyse o verilmesi lazım. Pozisyonları izlemek durumundayım. Henüz izlemedim. O sebeple şu an bir şey diyemem" şeklinde konuştu.

'TOP ÜSTÜNLÜĞÜ BİZDEYDİ'

Rakibi 10 kişi kalmasıyla beraber yaşadığı durumdan bahseden Tekke, "Kırmızı kartla oyun sistemimiz aksiyonlar oluştu. Kaldı ki 10 kişiye karşı küçük anlar var. Baskıda rakip kırmızı yiyince zorlandık. Rakibimiz 5'liye döndü. O sırada 3-4 dakika kaybettik. Onun dışında top üstünlüğü bizdeydi. Yine de bazı oyunculardan daha çok beklentimiz vardı. Bazı oyuncular istediğimiz seviyede değil. Oyuncuların yerleri ve değişimleri ile ilgili bir şeyler yaptık. İyi de oldu. Aceleci davrandık. 1-1 ve 2-2'de etkinliğimizi artırabiliriz. 10 kişi kalınca rakip formasyon değiştirmek zorunda kaldık" diye konuştu.

'DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR'

Fatih Tekke sözlerini şöyle noktaladı:

"Muci'ye gelen katkı önemliydi. Hanımıma bile anlatamıyorum. Eşim 'şampiyon olacağız' diyor. Ben kadar bunu kim isteyebilir. Biz 1 ve 4 arası konumlanırsak çok iyi bizim için. Bunu isteyen kabullensin. Ben 1'inci yaparım diyen gelsin olsun. Yarın bana taraftar sen git derse olur. Sözleşmem 1 gün. Oyuncu bazında da öyle. Muci'ye kızılırken söylediğim şey de bu. Oyuncularımla her gün beraberim. Takımımız Bizden çok daha iyi kadrolar var. Çok büyük hata yaparlarsa rakiplerimiz biz bu yarışın içindeyiz. Şampiyon olmak çok istiyorum. Kırılma anları yaşanıyor. Kolay maç yok. Kazanım olarak benim 11 yıldır ilk kez böyle sevindim. Kendimi tutmaya çalışıyorum. Soyunma odasında gösterilen duygu çok yoğun ama kapasitemiz belli. İyisini yapmaya çalışıyoruz. En iyisini yapabiliriz müsaade ederlerse. Desteğe ihtiyacımız var. Akla ihtiyacımız yok. Bu çocukların desteğe ihtiyacı var. Genç takım, yeni kurulmuş takım desteğe ihtiyacımız var."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

4 yıldır süren savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'ye büyük görev
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi: Arada 9 puan fark var
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Galatasaray ve Roma 19 yaşındaki yıldız için yarışıyor

Galatasaray ve Roma 19 yaşındaki yıldız için yarışıyor
Canlı yayında sert tartışma! Sinan Burhan sordu, Dursun Çiçek cevap veremedi

Canlı yayında "terör" tartışması! Eski CHP'li vekil sus pus oldu
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray dünya devlerini solladı
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
Yeni Zelanda'da Cook Dağı'nda 2 dağcı hayatını kaybetti

Birbirlerine bağlı 2 dağcı düşerek feci şekilde can verdi
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.