Fatih Tekke: 'Desteğe ihtiyacımız var'

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Fatih Tekke, "11 yıldır ilk kez böyle sevindim. Kendimi tutmaya çalışıyorum. Soyunma odasında gösterilen duygu çok yoğun ama kapasitemiz belli. İyisini yapmaya çalışıyoruz. En iyisini yapabiliriz müsaade ederlerse. Desteğe ihtiyacımız var. Akla ihtiyacımız yok" dedi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü hafta maçında konuk olduğu RAMS Başakşehir FK'yı 4-3 mağlup etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Fatih Tekke "Maç başlangıcı ve bitimine kadar heyecan vericiydi. Maçın üzücü kısımları da var ama sonunda lehimize gelişti. Rakibimiz 10 kişi kaldı. Bu durumun aslında bizim için pozitif olması lazımken Visca'yı kaybettik. Sağlık durumu hakkında bilgilendirme resmi hesabımızdan yapılacaktır. 10 kişi rakibe oynarken istemediğimiz durum geriye düşmektir. Bunu yaşadık. Penaltı ve basit pas kaybından yapılan ortadan gelen gol ve kornerden yediğimiz gol. Durum pozitif görünürken olumsuz anlar yaşadık. Geri dönmesini bildik. Gayet iyi maçtı. Son anlarda yaşadığımız duyguyu ben de hissettim. Muci'nin morale ihtiyacı vardı. Yeni bebeği oldu. Hediye olsun. Hedefimiz 3 puandı ve çok değerli bir durum. Sadece kaptanımızın durumu çok üzdü bizi" şeklinde konuştu.

'BENDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK'

Fatih Tekke ilk geldiği günden bu zamana yaşadığı gelişim sorulduğunda şu şekilde cevap verdi:

"Bende herhangi bir değişiklik yok. Allah nasip ediyor. İlk geldiğim gün kulübün taraftarının ve oyuncuların durumu belliydi. 8 ay geçmiş. Herkes gelişimi görüyor ve pozitif buluyor. Oluğundan fazla göstermeye gerek yok. Son haftalarda oyuncumuzun sakatlanması ve cezalanması bizi etkiliyor. Dolayısı ile geniş kadromuz yok. Rakibimiz 5 kişi eksik olduğunda da kendi oyununu oynayabiliyor. Yeni bir durum yok. Benle ilgili bir değişiklik yok çalışmaya devam."

'NASİBİMİZDE TOP BİZİM TARAFA GELİNCE OLUŞAN EN OLUMSUZ SENARYO GERÇEKLEŞİYOR'

Hakemler hakkında konuşan Fatih Tekke, "Pozisyonları izlemedim ama hakemlerimiz ve yanımdaki hakemler yakın pozisyonda 'bir şey olmaz' diyorlar. En çok bundan rahatsız oluyorum. Kaldı ki bizim nasibimizde top bizim tarafa gelince oluşan en olumsuz senaryo gerçekleşiyor. Neyse o verilmesi lazım. Pozisyonları izlemek durumundayım. Henüz izlemedim. O sebeple şu an bir şey diyemem" şeklinde konuştu.

'TOP ÜSTÜNLÜĞÜ BİZDEYDİ'

Rakibi 10 kişi kalmasıyla beraber yaşadığı durumdan bahseden Tekke, "Kırmızı kartla oyun sistemimiz aksiyonlar oluştu. Kaldı ki 10 kişiye karşı küçük anlar var. Baskıda rakip kırmızı yiyince zorlandık. Rakibimiz 5'liye döndü. O sırada 3-4 dakika kaybettik. Onun dışında top üstünlüğü bizdeydi. Yine de bazı oyunculardan daha çok beklentimiz vardı. Bazı oyuncular istediğimiz seviyede değil. Oyuncuların yerleri ve değişimleri ile ilgili bir şeyler yaptık. İyi de oldu. Aceleci davrandık. 1-1 ve 2-2'de etkinliğimizi artırabiliriz. 10 kişi kalınca rakip formasyon değiştirmek zorunda kaldık" diye konuştu.

'DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR'

Fatih Tekke sözlerini şöyle noktaladı:

"Muci'ye gelen katkı önemliydi. Hanımıma bile anlatamıyorum. Eşim 'şampiyon olacağız' diyor. Ben kadar bunu kim isteyebilir. Biz 1 ve 4 arası konumlanırsak çok iyi bizim için. Bunu isteyen kabullensin. Ben 1'inci yaparım diyen gelsin olsun. Yarın bana taraftar sen git derse olur. Sözleşmem 1 gün. Oyuncu bazında da öyle. Muci'ye kızılırken söylediğim şey de bu. Oyuncularımla her gün beraberim. Takımımız Bizden çok daha iyi kadrolar var. Çok büyük hata yaparlarsa rakiplerimiz biz bu yarışın içindeyiz. Şampiyon olmak çok istiyorum. Kırılma anları yaşanıyor. Kolay maç yok. Kazanım olarak benim 11 yıldır ilk kez böyle sevindim. Kendimi tutmaya çalışıyorum. Soyunma odasında gösterilen duygu çok yoğun ama kapasitemiz belli. İyisini yapmaya çalışıyoruz. En iyisini yapabiliriz müsaade ederlerse. Desteğe ihtiyacımız var. Akla ihtiyacımız yok. Bu çocukların desteğe ihtiyacı var. Genç takım, yeni kurulmuş takım desteğe ihtiyacımız var."