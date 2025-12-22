Haberler

Fatih Tekke'den sitem: Kabul etmem mümkün değil

Güncelleme:
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Tekke, maçın genel değerlendirmesini yaparken, "Çok üzgünüm. Çünkü 4. golü, hatta 5. gol bile olsaydı bunu kabul etmem mümkün değil. Bence iyi oynadılar. Duran toplardan bugün nasipleri vardı ve çalıştığımız yerden gol yeme alışkanlığımız devam ediyor. Bu hepimizin hatası.'' dedi.

  • Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. Haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup oldu.
  • Fatih Tekke, Trabzonspor'un duran toplardan gol yeme alışkanlığının devam ettiğini belirtti.
  • Fatih Tekke, Trabzonspor'un son haftalardaki performansının beklenenin altında olduğunu ve bunun nedenlerinin araştırılması gerektiğini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 17. Haftasında üçüncü sıradaki Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup oldu.

''KABUL ETMEM MÜMKÜN DEĞİL''

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Çok üzgünüm. Çünkü 4. golü, hatta 5. gol bile olsaydı bunu kabul etmem mümkün değil. Bence iyi oynadılar. Duran toplardan bugün nasipleri vardı ve çalıştığımız yerden gol yeme alışkanlığımız devam ediyor. Bu hepimizin hatası.'' dedi.

''KONUŞUP BULMAMIZ LAZIM''

Sözlerine devam eden Tekke, ''Maçı genel değerlendirmem gerekirse 2-0 hiç beklemediğimiz andı. Çok fazla bir üretkenlik olmadı. Sadece boş kaleye kaçırdığımız bir pozisyon var. Kırılma anının bir tanesi olabilir. Trabzonspor olarak özellikle son haftalardaki geldiğimiz durumun çok altındayız. Bunun sebeplerini de aramızda konuşup bulmamız lazım. Bunun sebepleri neler olabilir diye düşünmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYok canım:

GS den 6 yerken düşünmek için vaktiniz olacaktır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

