Fatih Tekke'den sitem: Kabul etmem mümkün değil

Trendyol Süper Lig'in 17. Haftasında üçüncü sıradaki Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup oldu.

''KABUL ETMEM MÜMKÜN DEĞİL''

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Çok üzgünüm. Çünkü 4. golü, hatta 5. gol bile olsaydı bunu kabul etmem mümkün değil. Bence iyi oynadılar. Duran toplardan bugün nasipleri vardı ve çalıştığımız yerden gol yeme alışkanlığımız devam ediyor. Bu hepimizin hatası.'' dedi.

''KONUŞUP BULMAMIZ LAZIM''

Sözlerine devam eden Tekke, ''Maçı genel değerlendirmem gerekirse 2-0 hiç beklemediğimiz andı. Çok fazla bir üretkenlik olmadı. Sadece boş kaleye kaçırdığımız bir pozisyon var. Kırılma anının bir tanesi olabilir. Trabzonspor olarak özellikle son haftalardaki geldiğimiz durumun çok altındayız. Bunun sebeplerini de aramızda konuşup bulmamız lazım. Bunun sebepleri neler olabilir diye düşünmemiz lazım" ifadelerini kullandı.