Fatih Tekke'den hakem tepkisi

Güncelleme:
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulunarak maçın hakemine tepki gösterdi. Uzatma dakikalarından şikayet eden Tekke, "Hakemden memnun değilim. Nedeni şu; uzatmalar. 10-12 dakika olması lazım. Uzatmayı az verdiler." dedi.

  • Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 16. haftasında 3-3 biten Beşiktaş maçında hakem Ali Şansalan'dan memnun olmadığını belirtti.
  • Fatih Tekke, maçın uzatma süresinin 10-12 dakika olması gerektiğini, ancak hakemin bu süreyi az verdiğini söyledi.
  • Fatih Tekke, Trabzonspor'un Beşiktaş maçında 5-3 bile kazanabileceğini ifade etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 16. haftasında 3-3 sona eren Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BEKLEMEDİĞİMİZ BİR BAŞLANGIÇ"

Mücadeleyi değerlendiren Fatih Tekke, "En iyi maçlarımızdan biriydi. 11'e 11'yken de aynı. Yediğimiz goller, rakibimizin uzaklaştırdığı toplardı. İki tanesi bariz hata. Oluyor hata. Beklemediğimiz bir başlangıç oldu." dedi.

'5-3 BİLE KAZANABİLİRDİK'

Sözlerine devam eden deneyimli hoca, "Rakibin kırmızı karttan sonra şansı kalmadı, savunma şansı vardı. Kopmadan, istediğimiz her şeyi yapma şansımız vardı. Sadece bir kenarımız işledi. Ben oyundan herkesin keyif aldığını düşünüyorum. Galip gelebilirdik. 5-3 bile kazanabilirdik. Ancak kolay değil. Oyuncularımın isteği arzusu çok çok iyi. Sakatlarımız var. Çok da yorulduk. Beklemediğimiz bir şeydi. Kritik maçtı her iki takım için de... Çok çok da olumlu bir maçtı bir yandan. Hatalar da oluyor. Biz çok coşkulu başladık ama istemediğimiz anlarda yakalandık. Oyuncuların bir şey olmaz dediği anda... Onlara da bir şey yapamıyoruz." yorumunu yaptı.

'HAKEMDEN MEMNUN DEĞİLİM'

Maçın hakemi Ali Şansalan'dan memnun olmadığını dile getiren Fatih Tekke, "Hakemden memnun değilim. Nedeni şu; uzatmalar. 10-12 dakika olması lazım. Uzatmayı az verdiler." ifadelerini kullandı.

