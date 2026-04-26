Fatih Tekke'den çifte üstünlük

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'de hem Konyaspor hem de Teknik Direktör İlhan Palut ile oynadığı karşılaşmalarda mağlup olmuyor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Samsunspor'u penaltılar sonucu eleyerek yarı finale yükselen ve moral depolayan Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zirve ve Avrupa hattını yakından ilgilendiren haftada, iki takım Konya Büyükşehir Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Konyaspor'a karşı bileği bükülmedi

Fatih Tekke'nin çalıştırdığı takımlar, Konyaspor'a karşı oynadığı son 4 Süper Lig müsabakasında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Tekke'nin ekipleri, rakip fileleri 7 kez havalandırırken, kalesinde sadece 4 gol gördü.

Fatih Tekke, Trabzonspor ile sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederken, Corendon Alanyaspor ile 2-2, İstanbulspor ile ise 1-1 ve 1-0'lık skorlar aldı.

İlhan Palut'a karşı üstünlük

Fatih Tekke'nin dikkat çeken bir diğer başarısı ise meslektaşı İlhan Palut karşısındaki performansı oldu. İki teknik adamın bugüne kadar oynadığı 4 Süper Lig maçında da Tekke'nin yönetimindeki takımlar kazandı. İlhan Palut ise bu rekabette galibiyet sevinci yaşayamadı.

Bu süreçte Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 ve 2-0 mağlup ederken; Tekke'nin bir dönem çalıştırdığı Alanyaspor da Palut yönetimindeki Çaykur Rizespor'u 1-0 ve 2-1'lik skorlarla geçti. Söz konusu karşılaşmalarda Fatih Tekke'nin takımları 7 gol kaydederken, İlhan Palut'un ekipleri 2 gol attı.

Fatih Tekke'nin hem rakip takım bazında hem de teknik adam rekabetinde önemli bir avantajı bulunuyor. Özellikle oyun planındaki disiplin, geçiş hücumlarındaki etkinlik ve maç içindeki hamle gücü, Tekke'nin bu başarılarında belirleyici rol oynuyor.

Süper Lig'de her puanın kritik önem taşıdığı dönemde, bu veriler Trabzonspor adına teknik anlamda güven veriyor.

Halil Umut Meler düdük çalacak

Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi Yusuf Adnan Kendirciler olacak. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
